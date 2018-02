Ktoré celebrity predvádzajú najtrápnejší sex? Hollywood v tom má jasno - Dakota Johnson a jej sado-maso milenec

Hopkins, Depp, Sarandonová, Lawrenceová, Bardem… Na prvý pohľad to vyzerá ako zoznam najväčších hereckých hviezd súčasnosti. V skutočnosti sú to tí najhorší. Pred oscarovým večerom sa totiž tradične udeľuje Zlatá malina, anticena pre najhoršie filmy a herecké výkony. A títo všetci sú na zozname. Herci si zvyčajne po ňu nechodia. Uvidíme, či niekto nájde odvahu tentoraz. Nominovaná je totiž naozaj prvá herecká liga. A kto je najväčší favorit?

No a čo?!

Jednoznačne Päťdesiat odtieňov temnoty, kde je nominovaná Dakota Johnsonová, Jamie Dornan a film ako taký. Na ich prípade však vidno, že z Maliny si veľa robiť netreba. Päťdesiat odtieňov má síce má toľko Malín, že by vystačili na malinový džem, lenže aký je výsledok? Takmer v rovnakom čase, keď sa vyhlásili tohtoročné nominácie, kde je opäť favoritom, sa diváci po celom svete zoznamujú so zavŕšením trilógie Päťdesiat odtieňov slobody. Ak ste aj vy zvedaví, ako vyzerá manželská erotika týchto dvoch chlipníkov, môžete ísť do kina. Erotický triler má práve slovenskú premiéru.

Šokujúci outsideri

Na tohtoročných Malinách majú však odtiene silnú konkurenciu. Zo žien je napríklad nominovaná oscarová Jennifer Lawrenceová, považovaná za najtalentovanejšiu herečku svojej generácie. Jej konkurentkou je „Hermiona“ Emma Watsonová, z mužov Tom Cruise, Johnny Depp, Mel Gibson, dokonca charizmatický Javier Bardem alebo herecký šľachtic Anthony Hopkins. Prišlo aj na herecké matadorky Kim Basingerovú, Suzan Sarandonovú, Goldie Hawnovú.