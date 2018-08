Kubánec Mario Cimarro spôsobil v Bratislave ošiaľ. Naozaj sa k nemu TAKTO správajú v reštauráciách?

Kubánsky herec Mario Cimarro (47), alias Juan Reyes z telenovely Skrytá vášeň, trávi posledné dni na dovolenke na Slovensku, kde sa mu veľmi páči, o čom doteraz svedčil jeho Instagram, na ktorom zverejňoval fotky z rôznych miest nášho hlavného mesta. Užíval si Staré Mesto, výhľad z Ufa, ale zavítal aj do jednej z bratislavských fitness centier. Počas víkendu sa stal aj exluzívnym hosťom na DOD v televízii Markíza, kde spôsobil hotový ošiaľ. Redaktorovi televízie Markíza sa podarilo z herca dostať jeho úprimné pocity a názory na našu krajinu.

Nezabudnuteľný Juan Reyes si naše Slovensko nevie vynachváliť. „Človeče, milujem to tu, veľmi sa mi tu páči. Veď sa na to pozri. Nie je to krásne? Skutočne nádherné. Vo vašej krajine sa cítim úplne fantasticky,“ povedal. Krásavec z telenovely si pochvaľuje aj správanie ľudí na Slovensku. Tvrdí, že sme síce o dosť konzervatívnejší ako Kubánci, ale, že sme veľmi ľudskí a rodinne založení. Herec bol prekvapený, ako sa k nemu s úctou správajú v reštauráciách. Vraj sa vždy samotný šéfkuchár príde opýtať, či bolo všetko v poriadku. Najviac chvály si Mário šetril na dôležitú otázku, ktorá bola samozrejmosťou. Ako sa mu teda páčia ženy na Slovensku? „Človeče, podľa mňa sú najkrajšie ženy na svete práve tu. Sú naozaj veľmi, veľmi krásne.“

Otvorila mu dvere

Po pätnástich rokoch si na telenovelu spomína takto: „Skrytá vášeň mi zmenila kariéru. Je to jedna z najúspešnejších telenoviel, ktoré som robil, ak nie najúspešnejšia. Veľmi si to vážim. Moja rola bola úžasná. Otvorila mi mnoho dverí, naozaj veľmi veľa. Som veľmi vďačný za možnosť pracovať s úžasným kolumbijským scenáristom Juliom Jiménezom, režisérom, hercami. Nie je to klišé, pretože v televízii každý povie „Sme rodina“, občas to tak je. Toto bolo skutočné. Boli sme ako rodina. Nakrúcalo sa rok a bolo to skvelé,“ prezradil v rozhovore pre televíziu Markíza.