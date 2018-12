Kultové pokračovanie Perinbaby plné drámy: Víchrica, krádež, no nakoniec...

Perinbaba jednoducho patrí k Vianociam a bez známej babičky by Štedrý deň nebol Štedrým dňom, a to si uvedomujú malí aj veľkí. Producentka Deana Jakubisková (60) nám prezradila, ako to aktuálne s príbehom o babičke, ktorá zasnežuje našu krajinu, vyzerá. „Posledná klapka padla 15. novembra o 00.20 na Spiši a všetko už máme definitívne natočené. Aktuálne sa ide robiť na postprodukcii, teda robiť efekty, strihať… Poviem úprimne, máme čo robiť. Ale na natáčanie spomínam s láskou, lebo tam boli samí príjemní ľudia, každého to bavilo a všetci sme si to užili,“ hovorí.

Dráma na pľaci

Nepríjemnosť ich však predsa len neobišla: „Počas nakrúcania nás okradli, čo sa našťastie vyriešilo. No niektoré veci sme ovplyvniť nemohli, napríklad takú víchricu, ktorá zrovnala na pľaci všetko so zemou. Odrazu sme nemali stany, vežičky a vyzeralo to tam katastrofálne. No nič nás nezlomilo a my sa tešíme na finálny produkt, ktorý bude jedinečný,“ navnadila nás manželka režiséra Juraja Jakubiska (80).