Kúpila si pištoľ! Načo je tejto krehkej moderátorke?!

Na vianočnom večierku TV JOJ sme zastihli brunetku v rukách s lepiacou pištoľou. Moderátorka spravodajstva sa vrhla na výrobu ozdôb do vlasov a o pár minút už mala vedľa seba naukladaných vyše desiatky krásnych čeleniek. „Vyrábam ich sebe, dcérke aj ďalším kamarátkam, ktoré nemajú také šikovné ruky ako ja,“ povedala so smiechom.

Majsterka

Andrea o sebe prezradila, že záležitosti domáceho majstra sú jej blízke. „Dlho som si veľmi želala pištoľ, tak som si ju pred dvomi-tromi rokmi kúpila. Prvý mesiac som doma lepila všetko možné, aj to, čo sa nedalo. Tak veľmi som ju chcela využiť, že som všetko polepila,“ smeje sa moderátorka.

Priznala, že občas sa síce popáli, aj na večierku televízie si „zarobila“ na pľuzgier, ale stojí to za to. „Teší ma najmä to, že vidím výsledok. Všetko z kategórie ,šikovné ruky‘ ma veľmi baví, už ako dieťa som šila a štrikovala oblečenie pre bábiky. Pre mňa to bola lepšia zábava než hra s bábikami.“

