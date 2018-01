Kuriozita herca Dávida Hartla: Vodičák si robí už tri roky! Ako je to možné?

Vo filme Únos si Dávid Hartl (24) zahral postavu Róberta Remiáša, ktorý zhorel za volantom pri výbuchu auta. V seriáli Vlci sa ukazuje v úlohe popleteného Jakuba, ktorému to za volantom vôbec nejde od ruky. Inak to však nie je ani v súkromí, pretože Dávid má s autoškolou trojročné „ťahanice“, na ktorých sa dobre baví nielen on, ale aj jeho okolie.

Starne s inštruktormi

„Je to taká smutno-smiešna historka, ktorá sa so mnou vlečie vyše tri roky. Keďže som zamestnaný na Novej scéne a hosťujem aj v iných divadlách, prvé skúšky autoškoly som pre pracovné povinnosti nestihol,“ rozrozprával sa mladý herec, ktorý sa na sebe aj sympaticky baví. Keďže neabsolvoval skúšky, musel začať autoškolu odznova. Druhýkrát. Do cesty mu totiž prišiel seriál Vlci, kde sa mal opäť ocitnúť za volantom. „Aj sa za to hanbím, no zase som nemal čas na druhé skúšky a už som bol aj úsmevným exemplárom pre inštruktorov. Skrátka, takto spolu starneme,“ smeje sa Dávid, ktorý sa počas nakrúcania postaral o poriadne krušné chvíle. Na filmovom pľaci autom viackrát zaflekoval, režisérovi takmer prešiel kolesami po nohách, no čo je najvtipnejšie, nešlo o nič fingované. Bola to realita.

„Aktuálne si robím tretíkrát kondičné jazdy a inštruktor ma už aj chváli. Údajne sa zlepšujem a koncom januára ma čakajú skúšky. Myslím, že tentoraz mi to už vyjde,“ dušuje sa Dávid Hartl, ktorého opäť čakajú obrazy za volantom v pripravovanom seriáli Trhlina. A keď sa mu podarí konečne po troch rokoch získať vodičský preukaz, plánuje si kúpiť aj nejaké auto? „To sa ešte uvidí. Ale keď si ho kúpim, tak určite nejaké ojazdené. Vtedy mi nebude až tak ľúto, ak ho niekde oškriem alebo ťuknem,“ priznáva úprimne azda najdlhší „študent“ autoškoly.