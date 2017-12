Kuriózna požiadavka: Na TOTO si Jana Kirschner potrpí počas londýnskych Vianoc!

Bez čoho alebo bez koho si neviete Vianoce ani predstaviť?

Keď som bola mladšia, nevedela som si predstaviť, že budem niekde inde ako doma, a tak som prvých tridsaťdva rokov života strávila každé Vianoce s rodičmi. Dnes sa však už prispôsobujem svojej rodine a vianočné sviatky trávime raz na Slovensku a raz v Londýne s Eddieho rodinou.

Nelákajú vás vianočné sviatky niekde v teple na pláži?

Neviem si predstaviť tráviť Vianoce v exotickej krajine. Znie to možno zvláštne, ale ja mám rada sneh a ak nie sneh, tak aspoň hmlu. No najradšej mám, keď sneží a celá rodina sedí pri kozube a spieva koledy. Slovenské alebo anglické. Hudba je pre moju vianočnú náladu nevyhnutná.

Kde a s kým budete tráviť tohtoročné vianočné sviatky?

Tento rok na Slovensku. Veľmi sa na to tešíme, najmä deti na medovníky a koláčiky od mojej mamy. A takisto na sneh, ktorého máme v Londýne naozaj veľmi málo.

Ako vyzerá váš Štedrý večer?

Asi to nebude typická slovenská klasika. Keď sme doma na Slovensku, máme tradične všetko, čo na vianočný stôl patrí. Kapustnicu, kapra, šalát… Ale aj iné dobroty. A hlavne sladké oblátky s medom. Mama nám všetkým pomaže čelo medom, aby sme boli po celý rok sladkí. No a hriatô. To je úloha môjho otca. (Úsmev.) Na stole musí byť všetko, čo sa urodilo v záhrade, je to pekný zvyk. Mladšej generácii sa niekedy najprv nechce spievať, ale potom sa nakoniec k tomu predsa len dostaneme.

A čo Vianoce v Londýne?

Britské Vianoce sú najmä o pečení moriaka, ktorý sa pripravuje vopred a pečie niekoľko hodín. Takže sa vstáva skoro ráno, aby sa všetko stihlo a obed bol pripravený. Vianočný puding s maslom a brandy a všakovaké dobroty, ako gaštanová plnka a brusnicová omáčka. Pre Britov je hlavným sviatkom Vianoc 25. december. Vtedy sa rodiny navštevujú a rozdávajú sa darčeky. Father Christmas prichádza v noci z 24. na 25. decembra a do obrovských ponožiek donesie darčeky. A tie, čo deti nájdu pod stromčekom, dávajú rodičia. Je to krásne ráno, nielen pre deti, ale aj pre nás rodičov.

Kombinujete anglicko-slovenské tradície?

Keď sme na Slovensku, robíme všetko, čo sa robí u nás. A, naopak, v Londýne sa nesnažím o to, aby niekto jedol kapra. Je to taká špecifická ryba a musím povedať, že Briti kapra príliš neobľubujú, majú radi skôr svoje morské ryby. V Londýne jedia kapra iba Slováci a Poliaci. Občas však upečieme makovník. Mak si kupujem v poľských obchodoch, takisto ako iné veci potrebné na pečenie. Niežeby som bola nejaká pekárka, ale dvakrát do roka sa snažím upiecť niečo chutné najmä kvôli dcéram.

Vianoce sa spájajú s dobrými skutkami. Akú úlohu hrá dobročinnosť vo vašom živote?

Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že žiť len tak sám pre seba nemá hĺbku. Zatvárať oči pred tým, čo sa deje okolo nás, nevyrieši problém. Som matka dvoch detí a táto skúsenosť mi dala nesmierne veľa. Počas roka podporujem niektoré britské charity, napríklad Great Ormond Street Hospital, čo je detská nemocnica a robia skvelé veci pre ťažko choré deti z celej Británie, ale takisto sa venujem veciam u nás na Slovensku. Tento rok sme podporili napríklad MIXklub a Mixáčik, čo je nízkoprahové centrum pre deti a mládež a sídli v bratislavskom Pentagone. Sú tam skvelí ľudia a robia neuveriteľne dobrú prácu. Verím, že aj vďaka nim sa situácia práve tejto problémovej časti hlavného mesta zmení a tieto deti čaká lepší život než život ich rodičov.

Tento rok ste sa rozhodli pomôcť deťom aj v rámci 18. dobročinného Plesu v opere. Tentoraz podporí inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením do škôl. Ako vnímate problematiku vy ako mama dvoch dcér?

Je to fantastická myšlienka. Dať deťom so zdravotným znevýhodnením rovnaké podmienky ako zdravým, pracovať systematicky nielen s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi a s rodičmi a dať im šancu na kvalitný život a vzdelanie. Sme na dobrej ceste, cítim, že sme ako spoločnosť čoraz otvorenejší a verím, že ostatní budú nasledovať. Vážim si činnosť Plesu v opere, pretože sa venujú témam, na ktoré sa často zabúda alebo sa o nich málo diskutuje. Otvoriť dialóg a priniesť zmenu, to je to, čo potrebujeme, a čo sa krok za krokom aj darí plniť.

