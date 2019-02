Kuriózne zoznámenie prezidenstkého kandidáta s manželkou. Sú spolu neuveriteľných 32 rokov!

S manželom Robertom Mistríkom (51) je neuveriteľných tridsaťdva rokov, z toho sú dvadsaťštyri rokov manželia. Majú dvoch synov, šestnásťročné dvojičky Denisa a Daniela. V marci budú oslavovať výročie sobáša a výhra v prezidentských voľbách by bol celkom pekný darček. Zuzana Mistríková priznala, že manžel ju s kandidatúrou za prezidenta postavil pred hotovú vec. Myslela si, že s politikou je v ich domácnosti koniec, okrem sledovania televíznych novín, pri ktorých pozeraní okomentujeme súčasné dianie. „Takže na jednej strane som bola prekvapená, keď mi povedal, že ide kandidovať za prezidenta, ale na druhej strane vždy sa angažoval a zaujímal o veci verejné,“ hovorí.

Mala to byť iba brigáda

Mistríkovci sa zoznámili, ešte keď v našej krajine panoval iný režim. Osudovým sa im stal cukrovar v Sládkovičove. „Kto vtedy išiel na vysokú školu, musel povinne absolvovať letnú brigádu. Takže mi prišiel domov korešpondenčný lístok, že sa mám v auguste hlásiť u pána Mistríka. On tam robil vedúceho. Tak som sa prihlásila a už som sa neodhlásila,“ smeje sa Zuzana Mistríková. Vtedy začali spolu chodiť. Prežili spolu kúsok socializmu, nežnú revolúciu aj zaujímavé porevolučné časy. Na dva roky tiež odišli do Ameriky, manžel, ktorý sa zaoberá biomedicínskym výskumom, tam bol na stáži súčasťou výskumného tímu. Na skúsenosti zo zahraničia nedá dopustiť.

Zuzana za veľkou mlákou robila tiež vo výskume. „Keď trávite nejaký čas v inej krajine, celkom inak sa pozeráte na ľudí, situácie… Neškatuľkujete, viete, že veci fungujú aj inak. Nie je to tam jednoduché, človeka pobyt mimo domova celkom zocelí. Nemôžete s každým problémom bežať domov alebo za kamarátkou. Musíte si poradiť sami. Napríklad mne sa vtedy v Amerike páčilo, ale môj manžel videl svoj život na Slovensku. Ale aj mňa to napriek zaujímavej krajine ťahalo domov. Teraz by som už nevycestovala nikam,“ hovorí a dodáva, že na naše Slovensko nedá dopustiť. Vyhovuje jej, aké je malé, pokojné, majú tu množstvo priateľov a verí, že aj jej synovia tu budú žiť. Ale najskôr by ich rada poslala na skusy do sveta. „V zahraničí vás stále považujú za cudzinca, hoci môžete mať akýkoľvek skvelý džob. Aj moja babka prežila detstvo vo Francúzsku, keď bola veľká hospodárska kríza, a tiež sa potom vrátili na Slovensko,“ vysvetľuje.

Do paláca s pomocníkmi

Synovia chodia do medzinárodnej školy v Bratislave. Rodičia stavili najmä na jazyky, pretože na vlastnej koži vyskúšali, že bez nich sa vo svete nepohnete. „Mali sme šťastie, že ešte za socializmu naši rodičia kládli dôraz na jazyky. Učila som sa angličtinu a môj manžel bol nemčinár. Hoci sme mali dobrý základ, keď sme prišli do Spojených štátov, na začiatku sme aj tak bojovali s jazykovou bariérou. Američania na nás obdivovali, ako sa môžeme naučiť iný jazyk. Pretože oni to nepotrebujú, ale na druhých si to vážia,“ hovorí Zuzana Mistríková. Ako prvá dáma by teda s angličtinou problém nemala. V rodinnej firme vedie konferencie pre zahraničných klientov a má na starosti financie. Aj keď sa vie dobre pohybovať na medzinárodnom parkete, v čom by však určite potrebovala poradiť, je protokol. „Nikto učený z neba nespadol a veľmi rada si dám poradiť, to je samozrejmé. Asi by som ani nemohla ísť do toho, bez pomoci odborníkov,“ priznáva.

Nechcú sa ukazovať

Na čo si postupne zvyká, je záujem médií a život pod drobnohľadom verejnosti. Aj keď si myslí, že sa to dá zvládnuť, nemôže vedieť, čo presne ju čaká a v akých situáciách sa ocitne. „Ale my sme celkom aktívni ľudia, je to pre nás ďalšia zaujímavá etapa života. Uvidíme, keď nastanú krušné chvíle, budeme sa snažiť toho zhostiť čo najlepšie,“ hovorí diplomaticky. Aj synovia sa budú musieť zmieriť s tým, že sa občas objavia na nejakej fotografii, no zatiaľ sa rozhodli neukazovať sa. Otca však plne podporujú. „Držia mu palce, ale nechceme to doma extrémne prežívať, aj keď sa to veľmi nedá, keďže voľby sú čoskoro,“ hovorí Zuzana Mistríková s tým, že sa snaží deti ušetriť prípadného sklamania. Synovia totiž lipnú na otcovi. „Robert mal odjakživa danosť, že vedel so všetkými deťmi super komunikovať. Jeho zbožňujú všetky deti z celej rodiny. Vedel sa vždy s nimi blázniť ako veľké dieťa. Vymýšľal hry, rozprávky a naši chalani boli na neho úplne naviazaní. Keď boli malí, tiež chceli byť vedcami,“ smeje sa.

Milovníčka módy

K prvej dáme patrí aj bezchybný šatník, plný kvalitných, výborne sadnúcich vecí. Keď sa manžel rozhodne zhostiť sa postu, pri ktorom musí byť jeho žena na vysokej reprezentatívnej úrovni, nežná polovička sa začne obzerať po budúcich „kolegyniach“. Aby čo-to odpozerala a zistila, ako to vo vysokej politike chodí, aj čo sa týka módy. „Móda ma baví aj história, takže prvé dámy som vždy sledovala, nielen teraz. Keď sme žili v Amerike, videla som veľa dokumentov napríklad o Jacqueline Kennedyovej. Odoberala som aj nejaké módne časopisy a dokonca vo Vogue mi vyšiel aj komentár. Reagovala som na nejaký článok,“ hovorí Zuzana Mistríková. Konkrétne zaťažená nie je na žiadne kúsky, dokonca ani na kabelky či topánky. Jednoducho, keď sa jej niečo páči a nie je to drahé, kúpi si to. Priznáva, že sa jej páči práca slovenských návrhárov.

Osudná chémia

Hoci Zuzana vždy rada recitovala, chodila aj na súťaže a srdce ju ťahalo k humanitným vedám, nakoniec musela ísť na priemyslovku. „Nemohla som študovať, čo som chcela. Nebolo to pre mňa ľahké, ale nerobila som z toho tragédiu. Brat chodil na gymnázium a po jeho absolvovaní bol len obmedzený výber vysokých škôl, preto rodičia chceli, aby som išla na priemyslovku, aby som mala v rukách remeslo. Takže výber padol na chémiu, som chemická inžinierka. Našťastie som tam stretla veľa skvelých ľudí, takže to vôbec neľutujem.“ Vtedy ešte netušila, že nechcený odbor, ktorý ju nenadchol, jej prihrá životného partnera. „Na vysokej škole ma Robert doučoval. On miluje chémiu a tak zanietenie o nej rozpráva, že začne baviť aj vás,“ smeje sa.

Pochovaný za živa

Po revolúcii Zuzana pracovala v RockFM rádiu a okrem iného spovedala aj najväčšie svetové hviezdy. Robila rozhovor napríklad s Davidom Bowiem, Westlife či so spevákom zo skupiny Frankie Goes to Hollywood, ktorého nechtiac, pred ním samotným, aj pochovala. „Myslela som si, že Holly Johnson zomrel. A tak som jednému z členov kapely prihovorila s tým, že mi je ľúto, že ich spevák zomrel. On mi na to povedal, že nezomrel, ale že sedí vedľa neho. No tak hovorím, že u nás je také porekadlo, že keď niekoho živého prehlásite za mŕtveho, bude dlho žiť,“ smeje sa s odstupom čase na svojom trapase.

Recept na manželstvo

Tri desaťročia prežiť s jedným partnerom je v dnešných časoch čin, ktorý si zaslúži medailu. Lenže Zuzana Mistríková si nemyslí, že na to, ako to zvládnuť, existuje vzorec ako v chémii. „Všetko je individuálne. Podľa mňa najhoršie je dávať recepty na dobrý vzťah. Nikto s vami nežije v domácnosti a nezažíva vaše situácie. Myslím si, že u nás je to o veľkej dávke tolerantnosti, my si vzájomne nechávame slobodu v tom, čom chceme robiť. Manžel ma veľmi podporuje a ja jeho tiež. Myslím si, že sme sa stretli v zásadných veciach. Určite nás spája práca, spoločné koníčky – radi cestujeme, máme radi podobné filmy, knihy a vieme sa spolu poriadne nasmiať. Máme spoločný humor. Musím povedať, že som mala šťastie,“ uzatvára potenciálna prvá dáma.