Kvetka Horváthová plakala v objatí s neznámou mladou ženou. Dôvod je zdrvujúci

Na Bratislavskom hrade bolo v sobotu ružovo, už na desiaty AVON Pochod za zdravé prsia prišlo vyše 4 500 ľudí z celého Slovenska. Nechýbali celé rodiny – bolo úžasné vidieť, že s mnohými mamami s krátkymi vlasmi pochodovali mestom aj ich partneri a deti. S ľuďmi, ktorým nie je jedno, ako sa cítia ženy bojujúce s vážnou chorobou kráčali aj ambasádori projektu. Emotívna atmosféra vyvolala aj veľmi silné momenty.

Čerstvá diagnóza

Jednou z tvárí kampane je aj moderátorka Kvetka Horváthová. Podelila sa s nami o zážitok, ktorý ju bude ešte dlho sprevádzať v myšlienkach. „Zažila som tu viacero silných momentov. Som rada, že tu moderoval diskusiu môj milovaný Boris Pršo, ktorého som videla po dlhšom čase. Teším sa, že pozitívne naladený, má dobrú náladu, nakoplo ma to. Tiež som sa počas pochodu zhovárala s mnohými ľuďmi, prebrali sme choroby, ale aj deti, dovolenky či prácu. Skrátka život," povedala.

"Jedno stretnutie však bolo zvlášť silné. Kráčala oproti mne mladá žena, okolo tridsiatky, ktorú som videla prvýkrát v živote. Otvorila náruč so slovami: Kvetka, ja ťa tak rada vidím. Hovorím: Aj ja teba. Objala ma, rozplakala sa mi na pleci so slovami: Včera mi diagnostikovali rakovinu. Včera mi oznámili, že ja ju mám!“ povedala Kvetka. „Tak sme tam obidve stáli v objatí, plakali sme spolu. Povedala som jej, že budem na ňu každý deň myslieť, každý večer, keď budem zaspávať, a verím tomu, že to bude dobré,“ dodala a neudržala slzy.

Mávali do neba

Slzy na tvárach nielen ambasádoriek projektu sa objavili aj počas „aktu spolupatričnosti“. Po iné roky sa vypúšťali ružové balóny na znak podpory všetkým ženám, ale aj mužom, ktorí zvládajú ťažké dni počas boja s rakovinou prsníka a tiež boli spomienkou na tých, ktorí boj prehrali. Tento rok ľudia symbolicky zamávali do neba.

Pochod za zdravé prsia sa tento rok niesol v duchu hesla ##fandimezenam. Lekár MUDr. Vladimír Bella, ktorý robí osvetu po celom Slovensku, však pripomenul, že na preventívne prehliadky stále chodí katastrofálne málo ľudí, hoci sú zadarmo a prídu až vtedy, keď im niet pomoci. „Vynechajte jedného kaderníka a choďte na prehliadku a medzitým si vyšetrujte prsia,“ vyzval. Má pravdu, fandime samy sebe, aby nám blízki nemávali do neba. Lekári stále prízvukujú, čím skôr prídeme, tým je väčšia šanca.

