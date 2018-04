Labuda o smrti otca: Prezradil, kedy plače, akú jeho osobnú vec si ukryl, aj to, kde uložia jeho urnu

Slovenská herecká obec prežívala po Novom roku obrovský smútok. Navždy totiž prišla o legendárneho Mariána Labudu († 73), ktorý nečakane skonal, keď chcel vyjsť autom z garáže. Aj keď mal herec už dlhší čas viacero zdravotných problémov, jeho rodina to nečakala a veľmi ich to vzalo. Syn, Marián Labuda mladší, nám pred pár dňami povedal, že až teraz je schopný a ochotný hovoriť o smutnej udalosti. Herec nás síce privítal s úsmevom, ale hneď po prvých otázkach sa mu začali lesknúť oči a niekoľkokrát sme museli chvíľku počkať, aby „rozdýchal“ smútok, ktorý v ňom stále je.

Ako sa máte?

Tak pracovne, a hlavne som vyťažený. V januári sme mali premiéru Lásky jednej plavovlásky hneď týždeň nato, čo sa to stalo. Tento týždeň mám druhú premiéru a do toho starosť o deti a taký kruh – rodina a divadlo.

Je to možno zvláštna otázka, ale ako sa zmenil váš život po smrti otca?

V pracovnom kolotoči sa nezmenil a v rodinnom, samozrejme, veľmi.

Prešli už štyri mesiace od toho, čo ste sa dozvedeli smutnú správu. Dokážete dnes už s ľuďmi hovoriť o tom, ako ste prežívali tie momenty?

Vtedy som bol na skúške a mal som mobil, už neviem prečo, pri sebe. Zavolala mi susedka, pretože ona sa kamarátila s mamou a s otcom, bola takým rodinným priateľom. Práve ona mi povedala, že otec odpadol a oživujú ho. Bolo to veľmi nepríjemné. Ani som sa neprezul a išiel som v starých teniskách z javiska. Bol som v divadle pešo alebo bicyklom, už ani neviem. Nasadol som do taxíka, že idem domov a odtiaľ budem volať, čo sa deje. Celú cestu v taxíku som sa modlil, ale keď som prišiel domov a zavolal lekárom, už bolo po... Boli to veľmi nepríjemné pocity.

Čo ste si od otca ponechali, ale nemám na mysli nič materiálne...

Otec mi už od chlapčenských čias, po celý proces dospievania až do dospelosti ukazoval, že na prvom mieste bola u neho rodina. Snažil sa aj do mňa vliať tento pocit a dokázal to! Takže rodina je na vrchole a všetko ide stranou. A čo sa týka práce, naučil ma makať na sebe a byť v strehu. Naučil ma, že herectvo je o počúvaní.

Povedali ste si niekedy, že by ste radšej chceli mať ,,obyčajného“ otca, ktorý nie je taký známy a na poslednej rozlúčke sa s ním v súkromí, bez fotografov a kamier v pokoji rozlúčiť?

Vždy som ho bral ako otca a nikoho ,,výnimočného“, ale vtedy, keď je ten pohreb, si človek uvedomí, že kto všetko sa prišiel rozlúčiť a koľko ľudí ho malo rado. A tie príhovory a rozlúčka boli úžasné. Ľudia, ktorí tam hovorili, boli fantastickí. Až do smrti som ho bral hlavne ako otca. Skôr ako dieťa som pozoroval, ako sa ľudia za ním obzerali a čo o ňom vraveli.

Ako to všetko prežívali vaše deti, teda jeho vnúčatá?

Ony majú podľa mňa taký svoj svet. Nedávajú to pred nami najavo, Riško určite veľmi trpel, a keď bol sám v izbe, prežíval to oveľa viac.

Ako sa vy vyrovnávate so smútkom? Pomáha vám samota alebo spoločnosť?

Mám také vlny. Keď som s kolegami, priateľmi a s rodinou, vtedy na to zabúdam. No hneď ako sa ocitnem sám so sebou, to sú také silné myšlienky... Vracajú sa každý deň a stále na neho myslím. Dokonca sa mi teraz často vybavujú spomienky aj na detstvo alebo na dospievanie s ním. Myslím aj na tých posledných šesť rokov, keď to už bolo trošku trápenie. Ale napríklad včera dávali film ROMing, kde si otec zahral a… viete čo, dokážem to pozerať, vnorím sa do čias, keď žil a s láskou na neho pozerám. Moja žena hovorí, že odkedy prišla o rodičov, nedokáže sa doteraz pozerať ani len na fotky. Ale ja to tak inak vnímam a teším sa z toho, ako hral, pozorujem jeho umenie.

Aj si poplačete?

Rozplakal ma Milan Kňažko na odovzdávaní cien OTO. Ešte aj teraz mi je ťažko, keď si na to spomeniem. Keď tam zaspieval jeho pesničku, tak sme s manželkou dlho do noci plakali.

Nechali ste si aj niečo materiálne na pamiatku, čo vám ho bude pripomínať?

Áno. Mám jeho zimnú čiapku, ktorú stále nosil. On ju mal takú smiešnu. Velikánska bola a raz ju mal na jednu stranu previsnutú, potom na druhú. Tak som si ju hneď v ten deň z Borinky zobral. Moja manželka ju však vyprala, čo som bol nahnevaný. Chcel som, aby si čiapka zachovala otcovu vôňu, ale čo už… Ale mám ju doma. Nemôžem ju však nosiť, lebo je veľmi veľká. Mamina mi tiež začala pomaly domov nosiť fotky, obrazy... Ale tým, že otec bol herec, budem ho dúfam na obraze vídať až do smrti.

Ako sa drží vaša mama?

To je horšie. Ona s ním bola skoro päťdesiat rokov. Ale takisto ako ja, aj ona prežíva žiaľ vo vlnách. Veľmi teraz pookriala, lebo na Veľkú noc sme jej dali na výber – buď pôjde na hory s nami, alebo so sestrou na liečebný pobyt. Vybrala si sestru. Teta posielala odtiaľ fotky a videli sme, že mama sa konečne usmievala. Má rada kúpanie a masáže, konečne mala aj úsmevné dni.

Prihovárate sa otcovi niekedy?

Áno. Tak v duchu. Niekedy mám aj prosby. Viete, čo je najzvláštnejšie? Dva týždne po otcovej smrti som mal najťažšie predstavenie Tiso. Zdedil som ho vlastne po ňom v Divadle Aréna. Necítil som sa vôbec dobre ani fyzicky a psychicky už vôbec nie. Je to množstvo textu. Človek je hodinu a pätnásť minút sám na javisku. Na počudovanie som cítil asi tú jeho ochrannú ruku. Ani raz som sa nepomýlil, neprišlo ani jedno „okno“, výpadok textu. Mal som predtým obrovský strach, ale po skončení som vedel, že za celý rok som nič tak dobre nezahral. To bolo úžasné, preto som sa mu aj na klaňačke poďakoval.

Má už váš otec hrob, kde by mu mohli obdivovatelia zapáliť sviečku?

Ešte nemá. V týchto dňoch sa to vybavuje a koncom mesiaca bude uložená urna na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Ľudia, ktorí pôjdu okolo a budú mať potrebu, môžu sa zastaviť a zapáliť mu sviečku...