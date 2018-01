Laureát Krištáľového krídla: Inokedy výrečný Tomáš Maštalír stratil reč!

Mená laureátov ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017 sú už známe. Galavečer, ktorého spoluorganizátorom je aj spoločnosť News and Media Holding, sa niesol v duchu noblesy a elegancie. Núdza o prítomnosť skutočných celebrít z vedeckej, hospodárskej, medicínskej, spoločenskej a umeleckej oblasti rozhodne nebola. Toto je to naj z 21. ročníka Krištáľového krídla za rok 2017...

Dojatý

Prekvapenie z ocenenia neskrýval herec Tomáš Maštalír (40), ktorý si prevzal cenu v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie za výnimočný herecký výkon vo filme Čiara. Keď vyšiel na pódium, na niekoľko prvých sekúnd sa zmohol iba na povzdych: „Hm...“ Slová vďaky hľadal dlhšie, reč zakončil citlivým poďakovaním svojim rodičom. Dojatie neskrýval nielen počas prenosu, ale ani po ňom. „Môj reakčný čas je niekedy oneskorený a aj keď niečo získam alebo strácam, skutočnosť toho faktu ku mne dôjde až neskôr,“ vysvetľoval nám po prenose fakt, že potreboval chvíľu, kým nájde správne slová. „Cítim však nesmiernu vďaku, radosť aj prekvapenie, pretože konkurencia bola silná. Som vďačný, že som bol súčasťou toho, za čo som bol nominovaný. Je úžasné, že Krištáľové krídlo si všimlo aj moju prácu v divadle a že si všíma aj prácu iných ľudí, o ktorých by sme sa inak ani nedozvedeli,“ dodal Tomáš Maštalír, ktorý momentálne žiari v predstavení Richard III.

Predpokladal herec, že mu jeho účinkovanie vo filme Čiara vynesie chválu až do nebies? „Vždy keď niečo robíte, dúfate v to. Nikto nejde do projektu, keď si myslí, že bude prepadák. Vždy do toho idete s veľkými očakávaniami,“ povedal Maštalír, ktorého gratulanti po prenose stáli doslova v radoch. Osobne ho prišla „vybozkávať“ aj producentka filmu Čiara Wanda Adamík Hrycová, ktorá si s ním, samozrejme, urobila aj selfie.

Šokoval

O poriadny rozruch sa postaral pomerne čerstvo rozvedený spisovateľ Jozef Heriban (64), ktorému v spoločnosti už logicky nerobila spoločnosť exmanželka Alena Heribanová (62), ale kamarátka a herečka Vanda Tureková (45). K svojej gardedáme sa správal Jozef veľmi galantne, staral sa jej o pitný režim a stále s ňou džentlmensky diskutoval. Vanda, ktorá bola kedysi manželkou Dušana Cinkotu, sa v jeho spoločnosti cítila očividne príjemne. Nový pár šoubiznisu však v tejto dvojici údajne netreba hľadať...

Laureáti 21. ročníka Krištáľového krídla za rok 2017:

Publicistika a literatúra: Dagmar Mozolová za sériu jedinečných rozhovorov Encyklopédia spravodlivých

Šport: Peter Hámor za výstupy na všetky osemtisícovky i na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov

Hospodárstvo: Vladimír Bakeš, odborník v oblasti poisťovníctva

Divadlo a audiovizuálne umenie: Tomáš Maštalír za výnimočný herecký výkon vo filme Čiara

Rock Pop Jazz: speváčka Celeste Buckinghamová

Medicína a veda: patológ Lukáš Plank za jedinečný prístup v diagnostike pľúcnych ochorení

Hudba: dirigent Rastislav Štúr za premiéru Pucciniho Triptychu

Výtvarné umenie: výtvarník Juraj Čutek za bustu opernej speváčky Lucie Poppovej

Filantropia: Marek Machata za neúnavnú pomoc vo dvoch občianskych združeniach

Mimoriadna cena: neurochirurg Juraj Šteňo a spevák a skladateľ Pavol Hammel

