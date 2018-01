Leží jej pri nohách! Nová porotkyňa SuperStar Katka Knechtová sa bez TOHTO bodyguarda nepohne

Pri pohľade na usmiatu a veľmi žensky pôsobiacu speváčku sa ani nechce veriť, že kedysi zažívala pocity vyhorenia a smútkov. Netají, že bola vyčerpaná z veľkého množstva koncertov, bola chorá a potrebovala aj lieky na depresiu. Takmer osem rokov potom doma nepočúvala hudbu.

Dnes je plná energie, z ponúk si vyberá a nevrhá sa do všetkého. To, čo robí, jej musí robiť radosť. Nedávno žiarila na Plese v opere a pred pár dňami v nádherných modrých šatách so vzorom aj na odovzdávaní ocenení Krištáľové krídlo. Fotografiu zavesila aj na svoj facebook. Nedá sa na nej prehliadnuť jej buldoček, ktorý sa spokojne usalašil pri jej nohách.

Nový člen jej "svorky", takisto prispieva k duševnej pohode, najlepší priateľ človeka miluje bez výhrad a nie je náladový. Katka si fenku Karolinu zaobstarala koncom minulého roka, je to ešte šteniatko. Stala sa z nich nerozlučná dvojica, ktorá cestuje všade spolu.

Aj na plese

Z Karoliny je spoločenské a pomaly aj hudobne vzdelané stvorenie -bola aj na nedávnom Plese Spišiakov alebo nakrúcala Chartshow.

Je možné, že bude ležať pri nohách Katke aj počas jej porotcovania novej SuperStar, na ktorú sa speváčka už teší. Ako nováčik však rieši niektoré veci. "Súťažiacim sa nesmieme napríklad ospravedlňovať, lebo je to súťaž. S tým trošku vnútorne bojujem, aby som ľuďom na druhej strane, keď im poviem niečo negatívne alebo na ich výkon nebudem mať práve najpozitívnejší názor, aby som ich nejakým spôsobom neurazila a neublížila im. Naozaj toto vnútorne veľmi riešim,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ.

Buldočky sú veľmi spoločenské psy, ktoré milujú ľudí a sú radi v ich blízkosti. Netrpia v bytoch, nepotrebujú veľa priestoru. Dôležité je, aby mali pri sebe svojho pána, ktorému sú oddané. Ak by sa Katka rozhodla na kastingy či dokonca na priame prenosy vziať aj Karolínu, mohla by sa stať príjemným maskotom celej šou.

