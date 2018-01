Ľubica Čekovská sa s neverou manžela už vysporiadala. Prezradila, ako to dokázala

Večne usmiata umelkyňa o sebe tvrdí, že patrí k optimistom a toto je jedna z čŕt, ktorú má spoločnú s bratom Mariánom Čekovským. Je veľká bojovníčka, čo sa týka súkromného aj pracovného života. „Myslím si, že k žene patrí istá bojovnosť,“ hovorí Ľubica Čekovská. Svoju povahovú črtu určite ocenila, keď sa pred rokom a pol musela vyrovnať s rozpadom manželstva so Sväťom Malachovským. Vtedy ostala sama s dvoma synmi – Adamkom z prvého manželstva a Teom z druhého manželstva.

„Nerada sa sťažujem, v živote sa snažím ísť ďalej, posúvať sa. Človek totiž žije najmä sám so sebou, a keď nastane nejaký nesúlad, keď sa nám v živote niečo deje, treba opäť hľadať rovnováhu. Mali by sme dávať, prijímať, milovať, ľúbiť aj odpúšťať. Všetko sa pre niečo deje a myslím, že prijatie situácie a odpustenie sú mementom. Je to veľmi ťažké, ale každý človek musí k tomu prísť sám. Niekedy sa to nepodarí. Najťažšie je žiť sám so sebou, ale dá sa to fantasticky, som toho príkladom,“ hovorí so širokým úsmevom. Podľa Ľubice si potrebujeme uvedomiť podstatnú vec : „Je mnoho ľudí, ktorí sú nádherní, krásni a nechávajú robiť so sebou šeredné veci. A to len preto, lebo nie sú so sebou spokojní. Spokojnosť so sebou je asi najviac, čo môže človek mať,“ hovorí.

Život v blahobyte

Z Ľubice Čekovskej spomínaná spokojnosť vyžaruje, úsmevy rozdáva na všetky strany. „Ide to v prvom rade zvnútra. Myslím si, že človek by mal žiť svoj život najlepšie, ako vie,“ hovorí. „Žijeme v dobe, ktorá nám dáva všetko na tanieri. Stačí, ak si to iba zoberieme, ale všetko by to malo byť v dobrej viere, dobrom nasadení a optimizme. Celá naša doba by mala byť trošku duchovnejšia, lebo žijeme vo veľkom blahobyte. Myslím, že taký tu ešte nebol,“ konštatuje.

Ľubica patrí k ľuďom, ktorí zrejme stáli v prvom rade, keď sa rozdával talent. Hudobná skladateľka, ktorá má na svojom konte aj operu, však neohŕňa nosom ani nad komerčnými ponukami. Je autorkou úvodnej piesne seriálu Vlci. „Hoci je to komerčný seriál, bola to pre mňa výzva a vážim si ju. Ale mám to vyvážené, pretože teraz pracujem pre prestížny operný Bregenz festival v koprodukcii so SND a skladám komickú operu v taliančine,“ dodáva spokojne.

Nerozumela mobilu

Seriál Vlci sa opiera o divoké deväťdesiate roky. Ľubica spomína, že vtedy bola na gymnáziu a patrila k ambicióznym študentom. „Pre mňa bolo podstatné dobre sa učiť a byť všade načas. A, samozrejme, hudba. Čo sa týka spoločenského diania, najviac si pamätám, že keď prišiel prevrat, učiteľka nám nedala písomku z dejepisu. Bolo to pre mňa úžasné, spomínam na to dodnes – nebola som totiž pripravená tak, aby som dostala jednotku,“ smeje sa.

Deväťdesiate roky sa jej spájajú i s návštevou Vatikánu, kam sa vybrala aj s bratom. Vždy totiž chcela naživo vidieť Svätého Otca a vtedy si konečne splnila sen. Ako na ňu zapôsobil Vatikán? „Fascinovala má čistota, upravené parky, trávniky… Všetko bolo pekné.“ Deväťdesiate roky, to je pre Ľubicu aj štúdium v Anglicku. „Keď som bola na kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne, prvýkrát som videla mobil. Nechápavo som pozerala, že ľudia chodia po chodníku a v ruke majú niečo, do čoho hovoria… Pomyslela som si, či im nešibe,“ spomína dnes so smiechom. Ľubica nám na záver prezradila, že koniec roka strávi na lyžiach. Pre oddych si vybrala Slovenské kopce, konkrétne Ždiar a stavila na prostredie bez dostupnej mobilnej siete.

Každý je už inde

Ľubica so Sväťom majú syna Tea. Na prvý pohľad mali harmonické manželstvo, ktoré však vydržalo iba päť rokov. V roku 2016 si Malachovský našiel priateľku a opustil rodinu. Ľubica sa však nepoddala smútku a lásku našla po boku divadelného režiséra Jakuba Nvotu.