BOLESTNÁ túžba herca Ľuboša Kostelného. Prehovoril o tom, akú rodinu by chcel mať

Keď sme sa s hercom rozprávali pred rokom, posťažoval sa, že si na seba naváľal toľko práce, že nemá čas na súkromie, priateľov, žúry ani na vybudovanie vlastnej rodiny. Dokonca aj Silvestra trávi sám doma, hoci to je hlavne preto, aby sa jeho mačky nebáli delobuchov.

Zdá sa však, že odvtedy sa nič nezmenilo. Ani teraz nemal vo februári v diári ani pol dňa voľna. Je vyťažený v divadle a pred pár dňami dokončil seriál. Práve pre množstvo práce sa mu stále nedarí splniť si dlhoročný sen o veľkej rodine.

Volá iba jej

Ľuboš má iba jedného súrodenca, staršiu sestru Alexandru, možno preto vždy chcel mať svoju rodinu čo najväčšiu. „Túžil som žiť v dome, kde by bolo veľa detí. Žiaľ, nevyšlo to. Aj teraz by som chcel mať aj päť detí a vychovávať ich. Čím väčšia rodina, tým skôr sa všetky nezhody rozplynú,“ približuje svoje predstavy.

Zatiaľ si však musí vystačiť len so sestrou: „V minulosti sme si občas liezli na nervy, no dnes sme si vzácni. Mal som štrnásť rokov, keď som odišiel do Bratislavy. Boli sme málo spolu, veľmi málo, a aj keď, tak to nebolo ideálne. Nemali sme žiadny zásadný konflikt, ale neboli sme kamaráti, iba súrodenci. Jasné, dali by sme si prvé a posledné, ale keď som chcel žúrovať, nebola to sestra, komu som zavolal. Teraz už nežúrujem, ale zase ani nevyhľadávam inú spoločnosť ako jej. Asi pred siedmimi rokmi sme si k sebe našli cestu a vytvorili si vzťah inej kvality,“ priznáva s úsmevom.

Vodu káže, víno pije

Sestra však nie je jediná, na ktorú sa pri rodinných stretnutiach herec teší. Má totiž dvojročnú dcéru, s ktorou sa veľmi rád hrá. Niekedy je mu dokonca ľúto, že sa nemohol stať krstným otcom. „Alexandra má manžela pôvodom z Bulharska, takže malá je pokrstená v pravoslávnom kostole. Ja nie som pokrstený, takže sa môžem rozlúčiť aj s tým, že budem krstným otcom,“ povzdychol si.

Zároveň však dodal, že sa obáva jednej veci. „Hoci s malou Aničkou bývajú v Bratislave, pre prácu s ňou nemôžem byť až tak často, no zatiaľ je jediným dieťatkom v rodine a všetci jej venujú svoju pozornosť. Tak sa trochu obávam, aby nezačala byť rozmaznaná. Aj sestre som povedal, že má tridsaťosem, nech si rýchlo zaobstará ešte aspoň jedno dieťa, aby Anička nebola jedináčikom a naučila sa deliť,“ rozosmial sa herec, že sa mu dobre prikazuje iným, keď on sám sa na dieťa ešte neodhodlal.

Hanbí sa pred švagrom

So švagrom má vraj skvelý vzťah. „Žije na Slovensku podstatnú časť svojho života, čiže vie skvele po slovensky, a hlavne je veľmi rozhľadený. Vyštudoval vysokú školu v Budapešti, čiže vie aj výborne po maďarsky,“ chváli ho. Dodáva, že niekedy ho dostane aj do úzkych. „On sa zaujíma o veci naozaj do hĺbky. Považujem sa za človeka, ktorý je celkom v obraze, ale on nás všetkých strčí do vrecka. Keď hráme nejaké vedomostné hry, švagor ozaj všetko vie,“ krúti hlavou herec, ktorý je so svojou rodinou nadmieru spokojný a je za ňu vďačný.