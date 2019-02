Lucia Ďuriš Nicholsonová šokuje: V parlamente sedia hulváti! Dovolí si k vám TOTO kolega?

Lucia Ďuriš Nicholsonová si na svoju adresu od mužských kolegov už vypočula nejednu urážku. Naposledy predviedol chlapské dno Miroslav Číž. „Na poslednom poslaneckom grémiu prišiel s tým, že takáto žena, ako som ja, takéto nevzdelané nič, si nezaslúži rod. Navrhol kolegom, aby ma titulovali ako toto alebo ono. To sa ujalo, a keď som sa hlásila o slovo, vyvolali ma s tým, že toto sa hlási,“ priznala poslankyňa NR SR. Takýto prejav mužskej arogancie v našej spoločnosti nie je ojedinelý, sexuologička Danica Caisová upozorňuje, že z nepochopiteľných dôvodov je spoločensky akceptovaný. „Opakovane mám skúsenosť, že rôzne narážky na ženy, vrátane dvojzmyslov, sú v našej spoločnosti považované za vtipné a neurážlivé. Ako keby sme to mali tolerovať. V tomto kontexte je úplne jedno, či sa to deje na pôde parlamentu alebo v knajpe štvrtej cenovej skupiny. Deje sa to aj medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, aj medzi ľuďmi s nižším vzdelaním,“ upozorňuje odborníčka.

Zrkadlo našej kultúrnosti

Podobné nechutné a ponižujúce vyjadrenia na adresu žien mal v europarlamente v roku 2017 aj poľský poslanec Janusz Korwin-Mikke. Povedal, že ženy zarábajú menej ako muži, pretože sú menšie, slabšie a menej inteligentné. Lenže tam to nikto nemienil tolerovať a ostro sa voči takýmto slovám ohradili aj muži. Janusz Korwin-Mikke bol bezprecedentne sankcionovaný. Na tridsať dní mu prepadli poslanecké diéty, desať dní mal pozastavenú poslaneckú činnosť a rok nesmel zastupovať Európsky parlament. „Na pracovisku by sa malo vyhýbať témam rozdielov medzi ženami a mužmi. V každom povolaní. Takéto správanie vypovedá o kultúre spoločnosti ako takej. Zasmejeme sa, keď nám je nejaká osoba nesympatická a niekto na jej adresu povie hanlivé slová a odsúdime to, keď nám je tá osoba sympatická. Ale neodsudzujeme to všeobecne s tým, že takéto správanie je nepatričné,“ hovorí sexuologička. Tvrdí, že v iných krajinách si muži takto urážať ženy nedovolia. „Nepovažujú to za formu zábavy. Myslím si, že na tomto by sme mohli popracovať. Jednoducho správať sa k sebe slušne, džentlmensky a niektoré témy neotvárať vôbec, nech by sme boli akokoľvek nahnevaní alebo v akejkoľvek dobrej nálade. Cieľom takýchto debát je protivníka zneistiť,“ vysvetľuje.

Vymyslite si inú lichôtku

„Aj keď sa mužovi žena páči, dvojzmyselné reči rozhodne nie sú spôsobom, ako na seba upozorňovať. Ale máme to v rukách my ženy – máme sa voči tomu ohradiť. Treba však nájsť vhodný spôsob. Do boja nemôžeme vstupovať tak, že budeme urážať protivníka, lebo tak sa nikam nedostaneme. Ani ženy voči mužom by sa nemali vyjadrovať urážlivo. Viete, slovná zásoba a schopnosť tvoriť vety nám predsa umožňujú, aby sme vedeli tieto témy zvládať elegantne,“ myslí si Danica Caisová. Vyberať vhodné slová nie je niekedy v zápale rozčúlenia a argumentovania jednoduché, to uznáva aj poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Ponižovanie a urážky na najvyššej úrovni

Keď Miroslav Číž vyhlásil na jej adresu spomínané slová, počuli to všetci – členovia opozície aj koalície. No nikto sa voči jeho prejavu nepostavil. „Po poslaneckom grémiu prišiel za mnou kolega Eduard Heger (OĽANO) a ospravedlnil sa mi, že nereagoval na slova pána Číža. To si veľmi vážim. Popravde, nečakala som, že by reagovali koaliční zástupcovia, od opozičných kolegov by som to očakávala,“ hovorí Lucia Ďuriš Nicholsonová a neskrýva prekvapenie. „Hoci vystupujem razantne, odkedy som v politike, musím povedať, že som nikdy takto prvoplánovo neurážala svojich protivníkov. Viem povedať, že niekto je zlodej, pretože urobil nejaké konkrétne veci, ktoré viem pomenovať. Viem povedať, že niekto je klamár, lebo dokázateľne klamal. Napríklad prípad pána Danka s rigoróznou prácou. Na nikoho neútočím, že je škaredý, hlúpy... Na mňa tak opakovane útočili. Stalo sa mi, že si ku mne prisadol predseda parlamentu v rokovacej sále, zakryl si ústa a rozprával mi o tom, ako sa nemôže na mňa pozerať, že mu je zo mňa zle a či som sa videla v zrkadle a podobne,“ šokuje.

Necíti sa ako obeť

Priznáva, že aj keď sa vie nad takýto prejav povzniesť, nie je to vždy jednoduché. „Sú to prízemné veci, cez ktoré sa prenesiem, pretože to vypovedá o ich úrovni, nie o mojej. Ale v tú chvíľu mi nie je všetko jedno, občas je to naozaj bolestivé, ponižujúce. Ťažko sa s tým bojuje, pretože doteraz to robili veľmi sofistikovane a bez svedkov. Čiže som vlastne rada, že došlo k tomu mediálnemu vyjadreniu predsedu parlamentu, kde ma nazval cigánočkou zo SaS-ky, ktorá si na neho nebude dovoľovať, lebo on už toho má plné zuby. Sám sa demaskoval a jeho neslušnosť spojila slušných ľudí,“ hovorí. Poslankyňa však zdôrazňuje, že nechce, aby ju niekto vnímal ako obeť, sama sa tak necíti. „Do politiky som išla dobrovoľne a vedela som, do čoho idem,“ tvrdí. Skôr ide o to, aby sa s problémom v našej spoločnosti začalo niečo robiť.

Tolerujeme to

Sexuologička upozorňuje aj na fakt, že samotné ženy mužom ich slová, narážky a nevhodné vtipy bez problémov tolerujú. „Všeobecne v našej spoločnosti je prah vnímania sexistických postojov veľmi nízky. Aj v priateľských kruhoch nie je nič nezvyčajné, keď sú muži voči ženám zneisťujúci. Znamená to, že majú dvojzmyselné narážky a poznámky. Pravdupovediac, málokedy sa žena voči tomu ohradí a vyžiada si, aby muž s takýmto správaním prestal. Zvláštne však je, že aj keď sa žena vymedzí voči takému prejavu mužov, samotné ženy majú voči nej výhrady a čudujú sa, prečo je precitlivená a nevie, čo je ,sranda‘,“ konštatuje Danica Caisová. Aj v tomto má Lucia Ďuriš Nicholsonová osobnú skúsenosť. „Zažila som to, keď som porodila tretie dieťa a veľmi skoro som začala pracovať. Predseda parlamentu mi totiž povedal, že odo mňa očakáva, že bezprostredne po pôrode nastúpim do práce. Ak toho nie som schopná, nechá ma odvolať,“ spomína.

Kritika od žien

Neslušnosť, neempatia a zneužívanie moci sú v niektorých prípadoch zarážajúce o to viac, že takéto prejavy prechádzajú bez povšimnutia, čím sa logicky ešte stupňujú. „Keď som sa vtedy päť dní po tom, ako sa mi narodil Kubko, vrátila do práce a viedla schôdzu parlamentu, najväčšiu kritiku a urážky som dostala od žien. Boli to desiatky, stovky správ o tom, aká som krkavčia matka a rôzne ďalšie veľmi nepríjemné urážky. Ani v jednom prípade sa necítim byť obeť a nerada by som vzbudzovala v niekom ľútosť. Mám okolo seba veľmi veľa rešpektujúcich mužov vrátane môjho manžela. Ale som rada, že sa začína o týchto veciach hovoriť. Pre mňa osobne je to signál toho, aby som sa začala venovať aj týmto ženským právam,“ uzatvára. Týmto záležitostiam sa plánuje venovať aj na úrovni europarlamentu. Okrem inej agendy sa chce venovať aj téme zosúlaďovania rodinného a pracovného života a sústreďovať sa bude nielen na vytvorenie podmienok pre pracujúce matky, ale aj na zrovnoprávňovanie otcov a matiek pri výchove detí a celkové zrovnoprávnenie žien v spoločnosti.