Lujza Garajová Schrameková: Vážne priznanie o OČKOVANÍ detí

Stand-up komička a herečka sa stala tvárou kampane za očkovanie proti vírusu HPV (ľudský papilomavírus). Vakcínu, ktorá môže ochrániť proti častému onkologickému ochoreniu, akým je rakovina krčka maternice, tu máme už dlhé roky, ale využívame ju stále málo. Najväčší benefit predstavuje vtedy, keď sa podá vo veku, keď ešte nemá dievča alebo chlapec skúsenosti s pohlavným životom, len veľmi málo rodičov sa však rozhodlo chrániť svoje deti. Jednak preto, že doteraz sa za vakcínu platilo, ale aj preto, že slovo očkovanie, je jedno, či povinné alebo nepovinné, žiaľ, stále pôsobí odstrašujúco.

Prišli pochybnosti

Lujza Garajová Schrameková (36), hovorí, že pri synovi, ktorý sa narodil pred desiatimi rokmi, nemala o očkovaní absolútne žiadne pochybnosti. „Očkovali sme tak, ako nám pani doktorka povedala, nemala som prečo niečomu nedôverovať. Keď sa mi o päť rokov po Viktorovi narodila Gretka, internet už bol plný videí a rôznych hrôzostrašných príbehov o tom, čo môže spôsobiť očkovanie. Aj mňa začalo lákať sledovať rôzne informácie, hľadať alternatívy a pochybovať o tom, čo mi radí moja lekárka. Zapojil sa aj manžel, ktorý sa snažil chlapsky hľadať aj ,fakty‘,“ priznáva.

Tému očkovania však prebrala aj s priateľmi lekármi: „Prišla som na to, že naozaj nie je iná šanca, ako dôverovať im. Mám kamarátky lekárky, ktoré očkujú svoje deti a nemyslím si, že im chcú ublížiť. Antivakcinačná kampaň mi nedáva po medicínskych faktoch, ktoré mi odborníčky vysvetlili, zmysel.“

Očkovali neskôr

Dcéru Gretku dala teda zaočkovať povinnými vakcínami tiež, aj keď s istým časovým posunom: „Po narodení mala problémy, pre ktoré sme museli s vakcínami nejaký čas počkať. Pani doktorka mala skvelý prístup, netlačila na mňa,“ hovorí.

Je podľa nej veľmi dôležité, aby mal rodič dôveru vo svojho lekára, aby s ním mohol konzultovať svoje obavy a klásť akékoľvek otázky. „Keď som povedala, že si nie som istá, či Gretku očkovať, neprevrátila očami a nepovedala: Ach, opäť ďalšia, čo bola na internete… Namiesto toho sa ma začala pýtať, prečo sa bojím. Povedala mi aj to, že moje pochybnosti sú oprávnené, pretože pri očkovaní je dôležité aj to, v akom zdravotnom stave dieťatko je. Žiaden lekár predsa nechce, aby mal jeho pacient komplikácie,“ hovorí. „Lekári upozorňujú, že rodičia často tlačia na to, aby dali ich deťom antibiotiká. Veria, že im pomôžu. Pritom aj antibiotiká môžu mať vedľajšie účinky. Niekomu môže vážne ublížiť aj penicilín, pokiaľ je naň alergický,“ dodáva.

Koník

Netají, že aj ona blúdila po známom portáli Modrý koník. „Viem aj o prípadoch, že sa tam nejaká mamička ozvala s pozitívnou skúsenosťou o očkovaní, jej príspevok administrátor vymazal,“ dodáva. Herečka hovorí, že jej deti nemali po povinnom očkovaní komplikácie. Priznáva však, že kým pri synovi v pokoji rátala s nejakou teplotou, pri dcére „šedivela“.

„Bola som už vydesená internetom, takže som ju pozorne sledovala, či už nemá príznaky vážnych problémov. Bola som vyľakaná.“ Stretla sa však aj s rodinou, ktorých dieťa malo problém po očkovaní: „Sú to naši známi… Ten problém, ktorý nastal, bude možno aj náročné riešiť. Napriek všetkému to berú tak, že žiaľ, isté promile detí môžu zareagovať zle, a svoje druhé dieťa zaočkovať nechali. Veria, že riziko neočkovania je väčšie ako riziko očkovania.“

Zaočkuje dcéru

Stand-up komička hovorí, že vakcínu proti HPV vírusu určite využije pre svoju dcéru, keď príde na to čas. „Ak máme možnosť chrániť svoje dcéry, mali by sme to robiť. Každá z nás, ktorá chodí na pravidelné kontroly, pozná ten pocit strachu z čakania na výsledky z histológie. Ak vakcína zníži riziko, že sa rozvinie rakovina, je to na nezaplatenie,“ hovorí.

Mali by ste vedieť

Tvrdenie, že očkovanie proti HPV je iba pre ženy a dievčatá, nie je pravdivé. Chráni totiž aj pred inými druhmi rakoviny, ktoré postihujú i mužov.

Očkovanie proti HPV je najlepšie podstúpiť ešte pred tým, ako dievča alebo chlapec začne aktívny sexuálny život. Aj keď bolo preukázané, že očkovanie je najúčinnejšie ešte pred prvým stykom, určite nie je zbytočné ani u sexuálne aktívnych ľudí.

Kondóm neochráni na sto percent pred HPV vírusom. Nepokrýva totiž celú plochu genitálií, poskytuje tak iba čiastočnú ochranu pred nakazením.

Aj ten, kto sa nechá zaočkovať proti HPV vírusu, musí riešiť prevenciu. Po prvé, sexuálnym stykom sa prenášajú aj iné ochorenia, po druhé, v očkovacích látkach sú iba najčastejšie podtypy vírusu HPV, ktoré spôsobujú rakovinu. Nezanedbávajte preto ani preventívne prehliadky u gynekológa, muži u urológa.

Očkovanie proti HPV rozhodne nemôže spôsobiť rakovinu. Vakcína neobsahuje celý vírus, iba jeden z jeho proteínov. Nehrozí teda, že by sa človek nakazil z vakcíny, naopak, telo si vytvorí protilátky, ktoré použije, ak sa s vírusom HPV stretne.

Očkovanie proti HPV nespôsobuje neplodnosť. Naopak, očkovanie chráni pred rakovinou krčka maternice, ktorej liečba sa môže skončiť neplodnosťou.

