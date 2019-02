Má novú hračku? Naomi si zahráva s mladíkom, ktorý by jej mohol byť synom

Naomi naozaj netreba predstavovať. Kariéru modelky začala v pätnástich a veľmi skoro sa stala supermodelkou. Keď si spevák George Michael vzal do klipu Naomi, Lindu Evangelistu, Cindy Crawfordovú, Christy Turlingtonovú a Tatjanu Patizovú, nikto nebol prekvapený, tieto krásky naozaj vládli svetu. Poskytovali rozhovory, citoval ich bulvár, hrali v reklamách a filmoch a randili s najbohatšími mužmi. A než sa Naomin aktuálny priateľ Liam Payne stihol vôbec narodiť, tmavá kráska už mohla písať litánie o vplyvných mužoch, ktorí prešli jej srdcom či posteľou. Do zoznamu patrili Mike Tyson, Sylvester Stallone, Eric Clapton, herec Robert De Niro, či dokonca terajší vládca Monackého kniežatstva Albert II. Povráva sa, že práve v čase, keď sa Liam narodil, objavila Naomi tvrdé drogy, ktoré podľa jej slov k tomu obdobiu a k jej životnému štýlu jednoducho patrili. Nie div, že o pár rokov im podľahla natoľko, že musela podstúpiť odvykačku, aby mohla ďalej fungovať. To mal Liam práve päť rokov.

Nebezpečná kráska

Žiť s Naomi musí byť veľká skúška. Mnohí by vedeli rozprávať, ako sa táto diva dokáže rozčertiť. Známy je najmä prípad jej asistentky, na ktorej rozmlátila mobilný telefón, napadnutie paparaca, či policajtov na termináli letiska. Niektoré incidenty sa modelke podarilo finančne urovnať, za niektoré bola odsúdená na verejnoprospešné práce a musela zaplatiť veľké pokuty. Je tiež isté, že už nikdy nepoletí s leteckou spoločnosťou British Airways, ktorá sa takto rázne rozhodla práve po incidente na ich termináli. Svoju náladovosť a výbuchy zlosti a násilia však Naomi zvykla pripisovať emocionálnej traume, ktorú spôsobilo to, že ju matka opustila a dala ju vychovávať k babke.

Je na staršie

Kým Naomi riešila súdne konania, kariéru, početné charitatívne projekty, zástup partnerov (počítajme ďalej: Leonardo Di- Caprio, Johny Depp, 50 Cent, Usher, šéf F1 Flavio Briatore a mnoho iných), Liamov život sa dramaticky menil. V štrnástich rokoch nevyhral známu súťaž X Factor UK len preto, že ho hlavný porotca Simon Cowell vyradil, lebo sa mu nezdal ešte dostatočne zrelý. O dva roky sa však do súťaže vrátil, získal ovácie i sympatie poroty. Tam vznikla myšlienka spojiť zopár šikovných súťažiacich chlapcov do jednej skupiny, ktorú pomenovali One Direction. Neskôr sa Liam zaľúbil, založil si rodinu a narodil sa mu syn Bear. Idylka však netrvala dlho. S matkou svojho syna, Cheryl Cole (35), tiež známou speváčkou a bývalou členkou dievčenskej kapely Girls Aloud, sa vlani v lete rozišli. Všimli ste si údaj o veku? Naomi nie je prvá staršia žena v jeho živote. Matka jeho syna je od Liama o desať rokov staršia.

Poslušný milenec

Vianoce Liam trávil ešte so synom a bývalou partnerkou Cheryl, Nový rok už oslavoval s Naomi v Ghane, kde ich prichytili, ako si spoločne hrkútajú nad švédskymi stolmi v reštaurácii. Nasledovalo obojstranné verejné flirtovanie cez sociálne siete, ktoré potvrdilo to, čo už mnohí tušili. Liamovi blízki a priatelia nie sú nadšení z tohto vzťahu, Liam sa podľa nich ešte nespamätal z rozchodu so Cheryl. Do Naomi je však pobláznený a supermodelka je zvyknutá, že celý svet skáče tak, ako ona píska. A tak je to aj v ich vzťahu. Príkazy a zákazy. Naomi vraj naplánovala aj spoločnú dovolenku, určila Liamovi, na ktorej párty sa môže a nemôže zúčastniť a dokonca odmietla spoločné príchody a odchody zo spoločných akcií. Údajne preto, aby sa vyhli dráme, ktorá by vznikla, ak ich spolu uvidia.

Obojstranná spokojnosť