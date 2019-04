Má poriadny problém! Celeste Buckingham pri kúpe bytu s TÝMTO vôbec nerátala!

Speváčka si ešte pred rokom prenajímala byt v luxusnom komplexe pri Dunaji, mimochodom na dvadsiatom treťom poschodí. Výhľad na Bratislavu si pochvaľovala, ale neskôr priznala, že veľa času nabažiť sa ním nemala a finančne to bolo náročné. Po práci sa preto teraz vracia už nie do prenájmu, ale do vlastného hniezdočka na Miletičovej ulici, blízko známeho veľkého trhoviska. Vychutnáva si nielen skvelú dostupnosť, ale aj trh pod nosom, kde nakupuje čerstvé ovocie, zeleninu ale aj pečivo. S výhodou mať kúsok od bytu čerstvé potraviny, žiaľ, prišli aj nevýhody. Na terase má večne množstvo holubov, ktoré robia poriadny neporiadok. „Zatiaľ ju nevyužívam, ale keď sa oteplí, dám si ju zaskliť v štýle zimnej záhrady,“ prezradila plány.

Zjednávačka

Hneď po prekročení prahu bytu vo vzduchu cítiť históriu a miešanie kultúr. Niet sa čo diviť, Celeste má iránsko-ruské korene a príbuzných na rôznych miestach sveta. „Neľakajte sa, ja som závislá od starožitných vecí,“ privítala nás so smiechom, keď sme vstúpili do jej kráľovstva. „Rada objavujem netradičné a jedinečné kúsky. Keď som ešte žila v Amerike, sadli sme s mamou do auta a vybrali sa vymetať rôzne výpredaje, akcie a zbierky.

Strávili sme tam vždy celú sobotu. Niekedy sa nám podarilo objaviť krásne úlovky, inokedy sme nekúpili vôbec nič. Super však bolo to, že mama je asi najlepší zjednávač cien na svete. Niečo ležalo v kúte zapadnuté prachom, vzali sme to a ona už zjednávala. Teraz mi to veľmi chýba,“ dodala s úsmevom, než nás previedla bytom a prezradila históriu najobľúbenejších predmetov.