Má strach, že na plastikách bude úplne závislá. Nad čím premýšľa Andrea Verešová?

Rodená Žilinčanka je na móle stále ako doma. Od roku 1999, keď vyhrala Miss Slovensko, však už prešlo takmer dvadsať rokov a Andrea priznáva, že už nie je tá mladica s hladkou tvárou ako kedysi. Na druhej strane ako modelka má stále rezervy, na ktorých chce popracovať.

Na móle sa často ocitnete s oveľa mladšími modelkami. Cítite sa byť nimi ohrozená?

Ja to stále cítim tak, že vyzerám na dvadsať. (Smiech.) Ale teraz naozaj. Nemám problém byť s mladšími a ani im nezávidím. Neviem, či to je to nastavenie v hlave, ale naozaj sa cítim dobre a určite nie staro. Naopak, s pribúdajúcim vekom sa cítim príjemne zrelšia. Myslím si, že nejaká ta vráska pridá žene na výraze a vyžarovaní, pretože bezduchá nepopísaná mladá tvárička ešte nevie modely odprezentovať ako skúsenejšia žena.

Nebojíte sa toho, že s pribúdajúcim vekom môže prísť aj náhly koniec kariéry?

Keď sa to bude mať skončiť, tak sa to skončí, ale kým sa na mňa klienti a ľudia chcú pozerať, som rada. Keď ma budú vyhľadávať, budem sa tešiť, keď prestanú, zmierim sa s tým. Ja už sa však nehrniem do všetkého, ako keď som mala pätnásť alebo sedemnásť. Chvalabohu, dnes si už môžem vyberať a robiť iba veci, ktoré ma bavia. Napríklad aj nadačný fond a pomáhať deťom, ktoré nemajú možnosť rozvíjať svoj talent alebo žijú v kritických podmienkach.

Dnes sú trendom plastické operácie a zákroky, ktoré ženám naozaj dokážu poriadne ubrať na veku. Aký k nim máte postoj?

Sledujem trendy v zahraničí a myslím si, že najdôležitejšia je starostlivosť o vlastnú spokojnosť, vnútornú aj vonkajšiu. Chcela by som sa cítiť dobre a byť šťastná, pretože veľa vrások a smutný výraz je odrazom nášho vnútorného prežívania. Netvrdím, že sa nijako netreba skrášliť, veď je to podobné, ako keď si bielime zuby alebo dávame hydratačné masky. Ide však o to, aby sme to so zákrokmi nepreháňali. Nechcela by som vyzerať ako maska alebo káčer Donald.

Takže zvažujete nejaké úpravy?

Čakám na ten správny čas, aj keď v mojom veku už asi nie je skoro. (Smiech.) Naozaj sa však bojím, že mi to zmení mimiku a hlavne mám strach, že by som potom chcela viac a viac, až by sa mi úplne zmenila tvár. Tak čakám, že možno príde niečo lepšie a bude stačiť, že si to len priložíme na tvár a vyhladí nám ju bez toho, aby sme zostali nehybné.

Boli ste niekedy na móle sklamaná z reakcie publika?

Už som sa za tie roky naučila, že všetko je hlavne v nás a zaleží na našom pocite a akú máme z toho radosť. Preto už toľko nedávam na okolie, aj keď to vyznie pri mojej profesii čudne. Viem, v čom sú moje kvality a kde mám rezervy. Najradšej si sama pozerám fotky a záznamy a tam vidím, čo mohlo byť lepšie. Publikum býva rôznorodé. Napríklad v Prahe nemôžete čakať príliš veľký aplauz ani zadosťučinenie, pretože ľudia sú už rozmaznaní, zvyknutí na veľké vystúpenia a veľkolepých návrhárov. Tam sa príliš tlieskať pokladá za rušenie prehliadky. Neuvedomujú si, že aplauz a emócie robia interpretovi radosť, ale ja už si to nepripúšťam. Chodím so svojou suverenitou.

Spomínali ste, že si uvedomujete svoje rezervy. Čo ste mali na mysli?

Každý si myslí, že keď predvádzame modely, je to jednoduchá a bezduchá práca. Chcela by som povedať, že je to rovnako náročné ako akákoľvek iná profesia. Niekedy možno ťažšia, lebo idete s kožou na trh. A vtedy, aj keď sa to nezdá, pracujú emócie. Lenže reč tela je podvedomá reakcia a v strese funguje bez toho, aby ste to mohli ovládať. Na fotkách však vidím, keď nemám svoj deň alebo náladu. Chýba tam tá iskra. A na tom chcem pracovať, aby sa moje nálady a pocity neodzrkadľovali v práci. Pretože klienta nezaujíma, či máte stres alebo problémy.

Vie vás aj po desiatich rokoch manželstva manžel očariť?

Stále mi zahreje srdiečko. Dvojica by si mala neustále prejavovať náklonnosť a nezabúdať sa pochváliť. Prekvapí ma nielen peknými slovami, ale aj kyticou alebo výletom tam, kde som túžila ísť.

Kytíc a prekvapení musíte dostávať veľa aj od iných. Ako manžel vníma vašich nápadníkov?

Manžel to berie automaticky, že sa predvádzam a ľudia mi fandia, keďže to patrí k mojej práci. No ja vlastne žiadnych nápadníkov nemám. Smiech. Fakt ma asi okrem môjho muža nikto nechce. Mám pocit, že sa ma všetci boja alebo čo. Občas niekto napíše, no aj to je málo pri tom počte sledujúcich na sociálnych sieťach.