Majú s manželmi hádky z lásky? Šóošová a Horváthová nás pustili do súkromia...

Asi väčšina ľudí túži mať pri sebe tú pravú polovičku. Hoci šoubiznis predstavuje celkom divoké vody, aj čo sa týka partnerských vzťahov, existuje dosť známych manželstiev, ktoré spolu vydržali roky. Každému to funguje na iných princípoch. Už čoskoro budeme oslavovať sviatok zamilovaných a tieto dva páriky si to určite užijú.

Kveta (42) a Július (48) Horváthovci: radi sa spolu smejeme

20 rokov spolu a 20 rokov manželia

Zobrali si po troch mesiacoch randenia a hoci okolie manželstvu nedávalo dlhú životnosť, moderátorka by nemenila ani po dvoch desaťročiach. Je presvedčená, že vzorec na spokojný a dlhotrvajúci vzťah neexistuje. „Každý sme predsa iný. Ak mám hovoriť o nás, veľa sa rozprávame a dokážeme prebrať aj nepríjemné veci a ešte sa veľa spolu smejeme. To je pre nás tiež dôležité. Napríklad spoločne robíme aj nákupy, a keď ma niečo štve alebo trápi, môj muž ma vypočuje. Povie mi názor, proste ho zaujíma, čo prežívam a funguje to aj naopak. Dôležité je aj vedieť robiť kompromisy a mať sa navzájom v úcte,“ myslí si.

Taniere nelietajú

Počas dvadsiatich rokov sa ani im hádky nevyhli. „Aj v našej domácnosti občas dôjde k výmene názorov, čo je vo vzťahu dvoch ľudí úplne normálne. Nikdy to však nebolo o nejakých zásadných veciach a nikdy u nás nelietajú taniere či vulgarizmy. Skôr je to o argumentácii a kompromisoch. Tichú domácnosť sme zažili iba asi dvakrát, ale dlho sme to v tom tichu nevydržali, lebo sme obaja komunikatívni a to mlčanie nás rovnako po chvíli nebavilo. Ale to bolo niekedy na začiatku nášho spoločného života, keď sme si povedali, že lepšie je sa rozprávať. O všetkom...,“ priznáva.

Lenka Šóošová (42) a Richard Raiman (37): Pred deťmi nie

13 rokov spolu a pol roka manželia

Najdôležitejšia je dôvera a úcta a aj spoločne strávený čas vždy, keď sa len dá,“ prezrádza svoj trik na stabilný vzťah moderátorka, ktorá k láske donedávna nepotrebovala sobášny list. S jej Richardom im to klapalo aj bez toho, no v lete minulého roka sa rozhodli svoje puto spečatiť aj oficiálne. Hoci sa každý vždy pýta, čo sa po svadbe zmenilo, dvojica dokazuje, že absolútne nič. Aj v tom najstabilnejšom vzťahu sú občas výmeny názor. Ako sa to rieši u nich doma? „Odkedy máme deti, nemáme na hádky a tichú domácnosť čas. Pred deťmi sa hádať nikdy nebudem a bez nich som minimálne,“ uzatvára.