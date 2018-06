VIDEO: Mal to byť jej veľký deň, no ona smútila. Slová herečky Turzonovovej vás totálne dojmú!

Na bratislavský filmový chodník slávy pribudla dlaždica venovaná Božidare Turzonovovej. Pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava sa zišlo početné a trpezlivé publikum, keďže na slávnostný okamih muselo čakať asi pol hodiny. Kým herečka ako deviata v poradí odhalila dlaždicu so svojím menom a pribudla do dobrej spoločnosti, kde už svoju pripomienku má Eva Krížiková, Ladislav Chudík, Štefan Kvietik, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Mária Kráľovičová, Martin Huba a jej zosnulý manžel Jozef Adamovič.

Keď sme sa herečky opýtali, na čo myslela pri ceremoniáli, odpovedala bez zaváhania – na manžela Jozefa. Priznala sa, že zakaždým, keď prechádza popri divadle a zbadá jeho dlaždicu, je rozcitlivená. „Myslela som hlavne na to, ako ho pri odkrývaní jeho dlaždice bozkávala vnučka, ktorá ma dnes už dvanásť rokov, a mňa teraz vnúčik a Jožko tu nie je! Na to neustále myslím,“ povedala nám rozcítená herečka.

Babka, ahoj!

Pani Božidare prišli zablahoželať viacerí kolegovia zo SND ako Štefan Kvietik, Dušan Jamrich, Mária Kráľovičová či vdova po Ladislavovi Chudíkovi. V dave stála aj najbližšia rodina a len čo herečka predstúpila pred ľudí, ozval sa jej najmladší fanúšik. „Babka, ahoj, babi, ahoj!“ vykrikoval roztomilo dvojročný vnuk Maximilián, ktorý sedel na pleciach svojho otca, odkiaľ mal na starkú zjavne najlepší výhľad. Aj pri záverečnom fotení malý fešák neustále hľadal babičku a vykrikoval, kde sa mu stratila. Keď ho vzala do náruče, poriadne ju vybozkával a vystískal.

Hviezdny čas

Herečka si na ceremoniáli zaspomínala: „Je to pre mňa veľmi zvláštny, hrejivý pocit, lebo na tomto chodníku sú pri mne už viacerí moji kolegovia a kolegyne a predovšetkým mne najdrahší a najmilší, môj muž a náš otec a deduško Jozef Adamovič. Práve za touto stenou, na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava, sme prežili v šesťdesiatych rokoch nádherný a silný divadelný kvas, ktorému sa dokonca hovorí hviezdny čas slovenskej činohry. Na javisku však stojíme ako postavy pod inými menami a tu na týchto tabuľkách sú naše civilné mená. Takto sme spätí nielen s duchom, ale aj so zemou tohto divadla a tohto mesta,“ povedala dojatá Turzonovová, ktorá si na margo chodníkovej slávy zaveršovala „Komu sa to hodí, nech po nás chodí.“

Vnuka sa nedožil

Dojatá bola aj jej dcéra Lucia. „Maximilián bol nadšený, keď videl babku, aj ja som bola veľmi hrdá. Som rada, že sú tu obidvaja rodičia, je to zadosťučinenie za ich dlhoročnú prácu. Hneď ako som dostala pozvánku, prvé, na čo som myslela, bol otec. Spomínala som, ako on získal túto dlaždicu, myslím, že bol druhý v poradí. Mám pocit, že to bolo nedávno, ale moja staršia dcéra bol úplne maličká, keď ho objímala,“ uzavrela Lucia a bežala sa fotiť so svojou mamou, ktorá z divadla odchádzala dojatá, v náručí s hŕbou krásnych kvetov.