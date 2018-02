Málo žien po rozvode TOTO zvládne. Eva Černá to ale urobila a neľutuje

Eva Černá (54) po druhom rozvode hovorí: "Verím, že ešte niekoho stretnem, no nemienim hľadať." Otvorene porozprávala aj o tom, prečo sa jej druhé manželstvo vlastne rozpadlo.

Naposledy sme spolu robili rozhovor asi pred šestnástimi rokmi, keď ste boli čerstvo vydatá. Teraz sa stretávame tesne po vašom rozvode. Čo sa medzitým udialo?

Udialo sa toho veľa v mojom osobnom aj pracovnom živote. Najväčšie zmeny sú prírastok do rodiny, naša, dnes už sedemnásťročná Linda, svadba staršej Dominiky, narodenie vnuka a teraz rozvod s Rastíkom.

Hovoríte s Rastíkom, napriek tomu, že je to dnes už váš exmanžel. Znamená to, že ste sa rozišli v dobrom?

Absolútne. V dobrom sme sa zišli aj rozišli. Žijeme spolu stále pod jednou strechou a viem, že je to človek, na ktorého sa vždy môžem spoľahnúť, rovnako ako on na mňa.

Keď bol váš vzťah taký harmonický, prečo ste sa teda rozviedli?

Život je neskutočne čarovný v tom, že vám pripravuje rôzne situácie, ktorými máte prejsť. Mne doniesol dnes už exmanžela, s ktorým sme mali aspoň od začiatku taký intenzívny vzťah, že sme za prvé tri roky stihli viac ako niekto za desať. Bolo to silné, vášnivé a krásne. Po dvoch týždňoch od nášho prvého stretnutia som mu dokonca povedala, že s ním chcem zostarnúť. Obaja sme mali tridsaťsedem rokov, takže som to naozaj hovorila ako zrelá, vyrovnaná žena, ktorá tomu stopercentne verila. V istej chvíli sme pochopili, že žijeme niekoľko rokov priateľský vzťah, nie manželstvo.

Čo sa stalo, že ste prestali veriť?

Náš vzťah sa dostal do štádia „únava materiálu“. Vyprchalo to, pre čo sme sa spolu zišli. V istej fáze som si uvedomila, že spolu nezostarneme, že to, čo žijeme, je priateľstvo, nie manželstvo, a tak sme sa posunuli do stavu priateľského.

Bolo to smutné zistenie?

Kamaráti sa z nás nestali zo dňa na deň. Po prvých intenzívnych rokoch sme sa odrazu začali rozchádzať v časopriestore, a keď som definitívne pochopila, že už nezapálime veľké vášne, navrhla som manželovi, aby sme išli každý vlastnou cestou. Je to fér pre oboch. Nemáme už dvadsať a každý má ešte šancu byť v živote šťastný.

Šťastní ste spolu zrejme neboli dlhšie, prečo ste teda tak dlho váhali s rozvodom?

Naša výhoda bola v tom, že sme si darovali absolútnu slobodu. Preto som nepociťovala potrebu urobiť tento krok skôr. Ja som posledné roky veľa cestovala, manžel sa zas venoval svojim veciam, nepozerám sa na to cez prizmu šťastia a nešťastia. My sme neboli vyslovene nesťastní, len to najdôležitejšie sa už stalo.

Bol rozvod pre vás nevyhnutný aj kvôli čistému stolu v prípade novej lásky?

Nepochybne áno. Verím a viem, že na oboch čaká ešte pekný život. No to je možné zistiť, až keď vyčistíte stôl.

Mnoho žien žije s mužom, pretože sa boja odísť. Tých dôvodov môže byť veľa – od finančných až po hanbu alebo strach o deti, či dokonca o rodičov. Vy ste sa nebáli?

Nebála, pretože väčšinu času vo svojom živote som bola sama. Keď môj prvý muž emigroval do Nemecka, Dominika mala pätnásť mesiacov a ja som bola s pár drobnými na materskej. A nakoniec, náš vzťah s Rastíkom síce trval šestnásť rokov, ale posledné roky som sa v ňom už cítila sama, isto aj on… skutočne verím, že priateľský stav bude lepší než manželský. Prechovávame voči sebe úctu a rešpekt a to je vzácne.

Nemáte už dvadsať a máte veľa skúseností. Veríte, že si niekoho nájdete?

Áno, pevne verím, no nemienim hľadať. Milujem život, všetko na ňom, vážim si čas, ktorý mi zostáva, a vek mám vždy taký, aký práve potrebujem. Uvedomujem si aj to, že som sama prišla na tento svet a sama z neho aj odídem.

Mnoho ľudí sa v ťažkých životných situáciách utieka k motivačným či spirituálnym knihám alebo hľadá pomoc u rôznych terapeutov. Ako ste na tom vy?

Úprimne musím priznať, že emigráciu svojho prvého muža do Nemecka by som nezvládla bez knihy o Silvovej metóde, z ktorej som sa učila techniky autosugescie, vyrovnávania sa so sebou, s vlastnou prácou na sebe, so svojimi myšlienkami… Pre mňa bol totiž jeho odchod ako smrť. Musela som sa vyrovnať s tým, že už nie je. Cítila som iba obrovský smútok. Vrátim sa ku knihám. Okrem toho, že ich čítate, ste trošku vyšší level, lebo ste dokonca jednu aj vydali.

Odkaz slnečnice patrí momentálne medzi veľmi úspešné duchovné knihy. Čo vás viedlo k jej vydaniu?

Hm, viete, ja verím, že nič v živote nie je náhoda. Tak ako sa mi práve vtedy, keď som to veľmi potrebovala, dostala do rúk kniha Silvova metóda či neskôr Rozhovory s bohom, tak som sa minulý rok dostala k českej verzii knihy Odkaz slnečnice. Jej autor, doktor Mikuláš Štefan, ma poprosil, aby som mu na ňu povedala svoj názor. Hoci musím úprimne priznať, že som si nezlomila nohy, aby som si ju išla ihneď kúpiť, keď som sa k nej napokon dostala, pocítila som neskutočný závan všeobímajúcej lásky a energie.

Mali ste s vydávaním kníh nejaké skúsenosti?

Absolútne žiadne, ale mala som skúsenosti so všetkým iným, čo sa mi pri jej vydaní hodilo. (Smiech.) Vôbec som nepochybovala o tom, že by som to dokázala. Keď sa obzriem, celý život som niečo rozbiehala a budovala. Požiadala som priateľku, akad. mal. Ivetu Lederer, o buklet. No obsah knihy je to, čo ma zaujalo.

Pomohla vám kniha Odkaz slnečnice v rozhodnutí ukončiť nefungujúci vzťah s exmanželom?

Určite áno, vďačnosť aj proces odpúšťania sú veľmi silné záležitosti. Pomohla mi nájsť odpovede na mnohé otázky, pri ktorých som si nebola istá, či sú také, ako si myslím. Veľmi sa mi páči výpoveď autora, ktorý hovorí, že na riešenie všetkých situácií sme si priniesli zhora aj nástroje, ako ich vyriešiť.