Mama dvojičiek Kristína Farkašová šokuje: Opäť tehotná!

Človek by povedal, že Kristína Farkašová azda ani nespí. Navrhuje vlastné tričká, vystupuje v stand-upoch, moderuje a píše knihy s mamičkovskou tematikou. Šikovná brunetka stíha všetko a aby toho náhodou nebolo málo, na plný úväzok sa venuje svojim dvojčatám, ktoré sú pre ňu stredom vesmíru. Kristína si to vie, skrátka, všetko šikovne zmanažovať...

Nápad kamarátky

Najnovšie do jej nabitých dní pribudne aj nakrúcanie dvadsaťdielneho seriálu Som mama, ktorý je inšpirovaný jej knihou. Tomuto ďalšiemu „dieťaťu“ sa nesmierne teší. Kto si však myslí, že myšlienka natočiť niečo podobné, vyšla z jej hlavy, ten je na omyle. Môže za to jej kamarátka a herečka v jednej osobe Michaela Čobejová (47), s ktorou sa poznajú, paradoxne, z detských ihrísk a nie spred kamier. „Miška za mnou raz prišla a navrhla mi, aby sme išli do projektu, ktorého predlohou bude moja knižka Som mama. Vtedy som sa len zasmiala a považovala som to za šialený nápad,“ smeje sa Kristína, ktorá je aktuálne milo prekvapená, pretože na seriál im prikývli práve v Televízii JOJ a herci už majú za sebou aj prvé čítania scenárov.

„Miška je producentkou celého seriálu, no ešte na začiatku som jej prízvukovala, že v tom nechcem hrať. Čas totiž investujem do svojich detí a všetku podnikateľskú činnosť vykonávam, keď sú v škôlke alebo doma po večeroch – seriál by mi to nabúral. No nakoniec ma Miška nahovorila na hlavnú hrdinku Tinu, ktorá čaká dvojčatá,“ chytá sa za hlavu vyštudovaná dramaturgička, ktorá má však priority úplne jasné a nakrúcať bude iba v čase, keď bude mať dievčatá v škôlke. „Určite ma to nebude oberať o chvíľky premotivovanej matky, ktorou určite som,“ smeje sa na svoj účet. Producentka seriálu Michaela Čobejová, ktorá sa v seriáli takisto objaví, hovorí: „Podľa mňa to má potenciál, pretože Kristínina knižka je písaná veľmi sviežo a dobre sa číta. Je však veľmi ťažké urobiť podľa toho seriál, pretože celý svet hlavnej hrdinky sa musí kompletne vytvoriť.“

Vychutnávala si to!

Kristína si v seriáli nielen zahrá samu seba, ale pri výbere hercov mala po boku režiséra a producentky dôležité slovo. „Vtipné bolo, že som sa prvýkrát ocitla na kastingoch z druhej strany. Pozvali sme naň ľudí, ktorí sú aj našimi kamarátmi, no o to bolo horšie, keď sme im museli povedať, že sme vybrali niekoho iného. Smiala som sa aj nad formulkou, ktorú na kastingoch všetci často počujeme: Ozveme sa vám! No tentoraz to nikto nehovoril mne, ale hovorila som to ja,“ spomína herečka, ktorá si do replík v scenári sem-tam aj niečo dopíše, no s prácou scenáristov je nadmieru spokojná. A radila sa s priateľom o tom, či do projektu ísť alebo nie? „Máme toľko spoločných pracovných aktivít a projektov, že tento si žijem sama a intuitívne. Ale, samozrejme, sa teší na výsledok a príbehy z natáčania ho neminú,“ približuje.

Sexi modelka z Victoria´s Secret ukázala tehotenské bruško: TAKTO jej to pristane!

Blbca by doma nezniesla! Zaľúbená Kristína Farkašová exkluzívne o tom, čo prežíva

FOTO: Hanbí sa zaňho? Kristína Farkašová sa odmieta fotiť s frajerom!