Mamba si nedávala servítku pred ústa. Drahé kabelky sú pre mňa...

Temperamentná speváčka má ukážkový vzťah s tanečníkom Tonym Poruchom. Priznala však, že od svojej polovičky nikdy nedostala kabelku ako darček. „Ani by som to asi nechcela. Sama neviem, čo presne sa mi páči, takže by sa mu ťažko vyberalo, aby som bola spokojná. Okrem toho by mi to ani nerobilo veľkú radosť, keďže na kabelkách neulietavam. Keď som s ňou spokojná, nosím ju do zodratia pokojne aj dva roky,“ netají sa. Mať hŕbu drahých kabeliek sa jej zdá márnotratné. „Investovať do nich mi príde nezmyselné. Stačí mi, že sa mi kabelka páči vizuálne.“

Zavalená rúžmi

Aké tašky sa jej páčia? „Rôzne, ale väčšinou musia byť väčšie, aby sa mi tam všetko pomestilo. Hlavne moja obrovská peňaženka je problém. Skoro do žiadnej kabelky sa nevojde. Pritom mám rada aj menšie kúsky, napríklad crossbody, kde si dám len základ – kľúče, mobil, balzam, žuvačky a peniaze. Nosím ich však iba výnimočne, väčšinovou v lete, k šatám.“ Speváčka sa ešte pred materskou často objavovala na celebritných večierkoch, ale teraz sa venuje hlavne synovi Manolovi.

Na bežný deň má preto na pleci poriadny balvan. „V kabelke nosím skoro všetko. Väčšinou rôzne maškrty, veľa pier, balzamy a rúže na pery. Tých tam je asi najviac, neviem, o čom to svedčí,“ uzatvára so smiechom.