Manipulátor víťazí: Nebezpečnému Koptíkovi sa podarilo rozoštvať svoju milenku s rodinou

Podľa rodinného známeho Ondřej a Rola sa na mamin šokujúci návrat k Ondřejovi Koptíkovi (33) nepozerajú s pochopením. Naopak, prestali sa s ňou rozprávať. Herečka sa však svojho zajačika nemieni vzdať ani kvôli deťom, naopak, myslí si, že ustúpiť by mali oni. Keby žil Radek, dal by ich do laty, posťažovala sa údajne. Súdnemu človeku však okamžite napadne, či by Radoslav Brzobohatý (†79) nepostavil do laty skôr ju, že ich rodinu kompromituje s človekom ako Koptík.

Víťazstvo manipulácie

Hoci je zrejmé, že Rolu s Ondřejom nikdy nenadchýňali mamine milostné eskapády, Gregorová s Koptíkom sa od počiatku snažila vnútiť verejnosti obraz rodinnej idylky. Na začiatku Koptík dokonca vtipkoval: „Prijali ma dobre, Ondřej mi dokonca zo žartu hovorí tato a ja som si dovolil pri zoznámení povedať mu synu,“ tvrdil v tlači. Žartovať sa však prestalo, keď po rozchode začal kompromitovať nielen mamu, no nešetril ani Rolu s Ondřejom. Ju označil za zatrpknutú starú dievku, jeho za neúprimného nafúkanca.

Pripomenul, že Hana je intrigánka, ktorá ubližovala aj najbližším, napríklad otvorene brojila proti Ondřejovej prvej manželke Johane. Vtedy sa Ondřej mamy verejne zastal, že záležitosť odovzdáva rodinnému právnikovi. Keď však teraz opäť sadla Koptíkovi na lep, už sa od trápnej situácie dištancuje. Koptík však môže triumfovať, podarilo sa mu to, o čo ide všetkým manipulátorom. Odizolovať svoju obeť od rodiny, ktorá ju môže chrániť. Teraz mu už nič nebráni v tom uskutočniť ďalší krok, dotlačiť poblúznenú herečku k oltáru. Koniec koncov, raz mu už áno povedala...