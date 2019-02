Manželka Sväťa Malachovského Petra, prezradila svoju Achillovu pätu. Iné ženy by za to vraždili!

Manželka herca Sväťa Malachovského (46) je práve na materskej dovolenke s jedenapolročným synom Timkom, takže voľný čas je pre ňu vzácnosťou. No poradila si. „S manželom máme pravidelne raz do mesiaca jeden deň každý pre seba. Vtedy sa o malého stará jeden z nás a ten druhý si robí, čo chce. Vtedy zájdem na pedikúru, manikúru, ku kaderníčke alebo do wellness,“ pochvaľuje si.

Ihly zatiaľ nie

Pravidelná návšteva kozmetičky je však zatiaľ Petre cudzia a takisto jej nič nehovoria skrášľovacie procedúry ako injekcie s kyselinou hyalúronovou či s botoxom. „Ja by som aj možno chcela občas na nejaké ošetrenie zájsť, no mám strach z pichania cudzích materiálov do tváre. Možno časom, keď budem potrebovať korekciu viečok, tak nad tým pouvažujem, no teraz nie. Jediné, čo reálne zvažujem, je tetovanie obočia, no aj predtým mám rešpekt, či to dopadne tak, ako si to predstavujem,“ smeje sa. Vraj aj tak teraz väčšinu času trávi v teplákoch a bez mejkapu. No keď si niekam s manželom zájdu, má chuť dať sa do gala. Paradoxne, svojej polovičke sa páči o niečo viac nenalíčená, hoci keď sa nahodí do niečoho elegantného s jemným mejkapom, odolá jej len veľmi ťažko... „Najviac je však fascinovaný môj syn, ktorému sa veľmi páči, keď mám na perách nejaký výraznejší rúž.“

Prečo žehlí kučery?

Petru a jej dvojičku Luciu vždy charakterizovali dlhé kučeravé vlasy, ktoré však už pre Peťu nie sú také typické. Prečo? „O kučeravé vlasy sa treba veľmi starať a hlavne aby vyzerali tak, ako majú, je to ozajstná robota. Pred časom som zvolila zlých kaderníkov a peroxidom sa mi vlasy veľmi zničili. Teraz sa mi o ne stará super kaderníčka a dávame ich dokopy. Zatiaľ ich však nemám také, ako by som chcela, preto si ich žehlím a vyzerá to lepšie. Keď sa mi vlasy dajú dokopy, vrátim sa k naturálnemu účesu,“ dodáva rozhodne. „Túžila by som ich mať ešte raz červené, no už na to asi nenaberiem odvahu,“ prezradila nám so smiechom.