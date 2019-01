Manželka Tomiho Kida prišla na Silvestra o bábätko. Je to silná žena, dnes už opäť...

Vstup do nového roka 2019 mal byť pre sympatický manželský pár krásny, bolo sa na čo tešiť. Dominika Kid Kovács mala o pár mesiacov porodiť synovi súrodenca a po troch rokoch driny ich v januári malo potešiť aj otvorenie novej akadémie boxu. Boxer Tomi Kovács navyše prežíval tri dni pred Silvestrom eufóriu z toho, že sa mu tak skvelo podarilo pripraviť za pol roka rapera Patrika Rytmusa Vrbovského na ostro sledovaný zápas s českým raperom a mladším skúseným boxerom Marpom. Hoci jeho zverenec prehral na body, Tomi mu zložil veľkú poklonu za húževnatosť a propagáciu boxu. Netušil, že na Silvestra dostane jeho rodina skutočnú ranu, ktorá sa s tou, ktoré on zažíva v ringu, nedá ani porovnať, a bude musieť pozbierať všetky sily na jej zahojenie. Dominika totiž prišla o nenarodené bábätko.

Vzal ju do nemocnice

„Boli sme cez víkend pred pondelkovým Silvestrom mimo domova, len sme oddychovali, nič sme neriešili a všetko bolo v najlepšom poriadku,“ zaspomínala si Dominika krátko po . „V noci z nedele na pondelok sme už boli doma a začala som sa zle cítiť. O piatej ráno som cítila v podbrušku bolesť, niečo sa dialo. Ráno som nevstala, mala som potrebu ležať. A keďže ja stále niečo robím, bolo to podozrivé aj synovi Kristiánovi, pýtal sa ma, či som chorá. Povedala som mu len, že ma bolí bruško a potrebujem si oddýchnuť. Lenže začala som krvácať, preto som zatelefonovala svojej doktorke, či netreba ísť na pohotovosť. Odporučila mi, aby som zatiaľ iba ležala a uvidí sa. Lenže krvácanie sa zosilnilo a tak ma Tomi vzal do nemocnice.“ Keď lekári Dominiku prehliadli, žiaľ, potvrdili, že išlo o spontánny potrat v treťom mesiaci tehotenstva.

Rozvedení Bičanovci sa od seba nevedia odtrhnúť. Exmanželka Edita priznala vážny krok

Vidia ozajstné problémy

Dominika hovorí, že „ten hore“ si nevyberá, kedy a komu dá úder a lekciu. Lekciu, ktorú dostala jej rodina, nazýva veľmi tvrdou, ale verí, že všetko, čo sa im deje, ich má niečo naučiť alebo niekam posunúť. Pre každú ženu je strata dieťaťa traumou, ona sa s ňou však vyrovnala vďaka ohromnej podpore svojho muža. Aj preto dokázala krátko nato o tom, čo sa stalo, otvorene hovoriť. „Tomi bol po celý čas so mnou a podporoval ma. On je naozaj silný nielen telesne, ale aj dušou, a pritom veľmi citlivý. Pomáha veľa aj iným, chodieva napríklad aj na onkológiu, kde ležia celkom malé detičky. Aj odtiaľ vieme, aké majú ľudia obrovské, ozajstné problémy. Aj teraz mi povedal, že máme nášho krásneho Kristiána, máme sa radi, sme šťastní a to, čo sa stalo, sa stalo preto, že niečo nebolo s bábätkom v poriadku. Na všetko sa dá pozrieť z rôznych strán. Veď aké ťažké to musí byť pre ženu, ktorej sa narodí po deviatich mesiacoch dieťa a krátko nato odíde pre nejakú vývojovú chybu,“ hovorí.

Aj kamarátky to zažili

Ťažkú situáciu zvládla Dominika možno aj preto, že sa minulý rok stretla s podobným prípadom vo svojom okruhu známych. „Tri moje kamarátky prežili to, čo teraz ja. Akoby ma to pripravilo… neviem… Ozvalo sa mi aj množstvo žien, ktoré prišli o bábätko, neverila by som predtým, že sa niečo také deje v takom rozsahu. Napísali mi dokonca aj sestričky z nemocníc, že minulý rok bolo veľmi veľa spontánnych potratov, ibaže sa o tom nevie,“ hovorí.

Priznáva, že podpora aj od neznámych žien ju veľmi podržala, ona im na revanš ponúkla svoj pohľad: „Odpísala som každej jednej… Nech to pustia z hlavy, nech sa netrápia tým, že sa k tomu budú neustále vracať, že sa všetko na dobré obráti. Aj ja verím, že sa nám čoskoro podarí bábätko a všetko dobre dopadne.“

Dnes už inak chápe slová, že nič nie je samozrejmosť. „Nikdy som nemala problémy. Keď sme sa rozhodli, že dáme Kristiánovi súrodenca, podarilo sa nám to hneď na prvý raz. Ani mi nenapadlo, že sa niečo môže pokaziť, veď sme mali rozprávkový život, obaja sme sa o seba vždy starali…“ priznáva Dominika.

PLES v opere 2019: Hostia sa bavili, ale tieto slová TNÚ DO ŽIVÉHO

Radila sa s lekárkou

Fitneska, ktorá vždy cvičila a dávala aj zabrať svojmu telu, netají, že sa pohybu nevzdala ani počas tohto tehotenstva. Na svojom Instagrame dokonca predvádzala cviky, ktoré vraj môžu cvičiť aj tehotné ženy. Radila sa s gynekologičkou? „Jasné, hneď som sa pýtala, čo môžem robiť. Povedala mi, že sama uvidím, ako sa budem cítiť, tak som tomu všetko prispôsobila. Určite som netrénovala tak ako bežne, cvičila som skôr vlastnou váhou, všetko ťažké som vyradila. Navyše, stalo sa to počas dní, keď som mala od cvičenia pauzu. Mám sa opýtať, že je to preto, že som vynechala tréning? Lekárka mi povedala, že to s cvičením nesúvisí, do tretieho mesiaca sa nemusí vedieť, čo sa stalo. Na niektoré otázky niet odpovede,“ hovorí pokojne.

Nehovoria o tom

Sedemročný Kristián sa na súrodenca tešil. Na otázku, či vníma, čo sa stalo, odpovedá: „Syn o ničom nevie, nepovedali sme mu to. Takúto situáciu riešila aj moja známa a rozhodli sa podobne. Dieťa by si to mohlo klásť za vinu. Keď sa občas opýta na bábätko, treba len povedať, že ono príde. Deti žijú prítomnosťou, nepočítajú mesiace. Keď sa raz bábätko narodí, hoci aj o dva roky, on sa bude tešiť v tom okamihu.“

Otvorenie sa posúva

Dominika je našťastie zdravotne v poriadku, dokonca už trénuje a pracuje. Skomplikovalo sa akurát otvorenie novej Akadémie Tomiho Kida v Matúškove pri Galante. Vybudovali ju v 300-ročnej sýpke, rekonštrukcia trvala tri roky. Ich sen vybudovať multifunkčné centrum s barom, saunou, fitkom, boxerňou a ďalšími aktivitami nabralo reálne kontúry. Dreli tvrdo, aj sami brali do rúk lopaty. "Mali sme už kolaudovať, ale opäť nás vyzvali úrady dodať ďalšie papiere, tak sa to predĺžilo do 29. januára," povedala. Sú však trpezliví.

„Žijeme taký obyčajný život jeden pre druhého. Nabíjame sa energiou už len tým, že si vedľa seba ľahneme a pustíme si so synom rozprávku. Je to teplo domova, doslova,“ hovorí Dominika.