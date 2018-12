Manželka Vila Rozborila šokuje slovami o týraní zvierat na Slovensku. Strašné, čím sme ...

Najskôr sa poslaním Sandry Rozborilovej (49) stalo skrášľovanie ľudí, pred desiatimi rokmi sa rozhodla, že začne pomáhať aj zvieratám. Iné zviera ako z útulku už u Rozborilovcov nenájdete. „Z fotenia kalendára pre Slobodu zvierat na rok 2019 sme si zobrali mačiatko. Teraz už je z nej veľká mačka, má šesť mesiacov. Dcéra má z útulku buldočku. Bola týraná a zneužívaná množiteľom na to, aby iba rodila. Dva roky nevyšla z priestoru, kde ju držali,“ opisuje jeden z mnohých desivých príbehov nevinných zvierat, ktorým pomáha. „Je to forma istej vďaky za to, že sa mi darí. Mám pocit, že vďaku za prajnosť osudu by som mala odovzdať ďalej,“ hovorí dermatologička, ktorá si vymyslela celebritný kalendár so zvieratami z útulku. Celý ho financuje a každý cent z predaja je určený na vakcíny pre „útulkáčov“.

Živé hračky

Vianoce sú obdobím, keď mnoho detských snov plnia rodičia tým, že kúpia roztomilé šteniatko alebo mačiatko. Na ulici preto každý rok končia tisíce zvierat, najviac ich ľudia vyhodia práve po koncoročných sviatkoch pokoja. Známa lekárka sa teší aspoň z toho, že v poslednom čase sa niečo zlepšilo. „Veľa ľudí si dnes už nekúpi psíka, lebo vedia, že to nezvládnu, ale chodia ich do útulkov ,venčiť‘,“ vysvetľuje. Mnohým deťom to stačí a potom už nepotrebujú mať živú hračku aj doma.

Už neutekám

Sandra má však ťažké srdce na to, že Slováci sú veľmi zle zapísaní vo svete pre iný spôsob ubližovania nevinným tvorom. „Učím sa po španielsky a hľadám si rôzne španielske filmy a programy. Na jednej televízii som natrafila na dokument o Slovensku, ktorý sa týkal adopcií psíkov zo zahraničia. Hovorilo sa tam, že viac ako polovica psov, ktoré si v Španielsku ľudia kúpia, pochádza zo Slovenska od množiteľov. Ako naša buldočka, psy žijú v hrozných podmienkach a sú len na to, aby do roka niekoľkokrát rodili. V Španielsku sa potom predávajú za polovičnú cenu. Pre Slovákov ide o veľmi výnosný čierny trh. Je mi smutno, že naša krajina je známa tým, že vyváža namnožené psíky,“ hovorí doktorka estetickej medicíny.

Mnohé zvieratá sa do cudziny prepravujú za strašných podmienok a uhynú ešte počas transportu. Sandra je presvedčená, že nad týmito vecami by sme nemali zatvárať oči. „Môj manžel ma naučil neodvrátiť oči, keď sa niekde deje nešťastie. Patrila som k ľuďom, ktorí by aj pomohli, ale keď som videla niečo naozaj veľmi smutné, čo trhalo srdce, mala som tendenciu od toho unikať. Mala som pocit, že to emocionálne jednoducho nezvládnem. Ale teraz to už nerobím!“ Niektorí ľudia preferujú názor, že viac ako zvieratám treba pomáhať ľuďom a kritizujú ochrancov zvierat. „Koľko ľudí, toľko názorov, nikomu ten jeho netreba brať. Niekto nemusí mať vôbec žiaden vzťah k zvieratám a je to úplne v poriadku. Môže pomáhať v úplne inej oblasti,“ myslí si dermatologička.

Osobné kontakty

U Rozborilovcov sa nezabúda ani na ľudí v núdzi. „Aj tento rok pomôžeme jednej konkrétne j rodine, ktorej príbeh z relácie V siedmom nebi nás zasiahol. S niektorými sme v súkromnom kontakte aj po skončení relácie a pomôžeme, ak treba. Veľakrát sa mi stalo, že aj naše klientky chcú pomôcť po tom, ako vidia reláciu,“ priznáva Sandra Rozborilová. Sledovať každý deň niečie trápenie neprispieva k dobrej nálade, ale Sandra Rozborilová tvrdí, že jej muž nejako zvlášť po náročnom nakrúcaní oddychovať nepotrebuje. Aj keď nie vždy má z toho najlepšiu náladu, ale ticho a domáci pokoj nepotrebuje. „Paradoxne z nás dvoch ticho potrebujem viac ja, Vilo ma tendenciu komunikovať. Mám pocit, že jeho energia je nevyčerpateľná. Takmer nikdy nechce byť sám, rád sa delí o svoje zážitky a názory. Skôr sa snažím nájsť fintu na to, aby si oddýchol, v pokoji si sadol ku káve a nerobil nič. To je pre neho najťažšia úloha,“ smeje sa manželka Vila Rozborila.

Žúry sú strata energie

Hoci patria k celebritným párom, ktoré volajú na každú párty, Vilo so Sandrou sa veľkej spoločnosti vyhýbajú. „Popravde, do spoločnosti nechodíme takmer vôbec, v tomto sme našťastie úplne rovnakí. Spoločenské večierky nám nič nehovoria, predstavujú len stratu energie. Chodievame veľa do prírody, stretávame sa s rodinou alebo ideme do kina. Snažíme sa vytvoriť si čo najviac voľného času a ten stráviť cestovaním a spoznávaním,“ prezradila na záver Sandra Rozborilová. Ich spoločné hobby je španielčina, vraj je to skvelá psychohygiena.