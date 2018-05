Mária Čírová ukázala, čo ukrýva v kabelke. Stačí nepozornosť a TÝMTO si môže ublížiť

Speváčka patrí medzi ženy, ktoré sú vždy dokonale nahodené. Medzi vymetačkami butikov by ste ju však nenašli. „Nemám veľa času na to, aby som chodila po obchodoch. Navyše sa mi to vôbec nevyplatí, keďže s mojou štylistkou Barborou Jurkovič sa vidíme aj štyrikrát do týždňa a skúšame, fotíme a pripravujeme outfity na koncerty alebo iné akcie. Vždy mi prinesie množstvo vecí a mne sa vždy niečo zapáči a kúpim si to. Keď si toto bude nejaká baba čítať, povie si – super aj ja chcem taký život. Je to však vyčerpávajúce, donekonečna skúšať, prezliekať sa a kombinovať. Už sme si miliónkrát povedali, že aspoň dva týždne si dáme pauzu, zatiaľ sa to však nepodarilo,“ smeje sa.

Nechýba ihla a niť

Podobne to má s kabelkami. „Pred pár mesiacmi mi priniesla ruksak Versace a hoci nevyhľadávam komerčné značky, tento sa mi veľmi zapáčil.“ Zároveň dodáva, že keď si obľúbi jednu vec, dokáže ju nosiť dokola aj dva týždne. "Potom sa stane, že mám asi štyri kabelky, ktoré som nestihla ešte ani raz vyskúšať,“ krúti hlavou.

A čo jej v kabelke nesmie chýbať? „Mobil, kľúče od auta a peňaženka. Vždy si tam hodím aj pero, parfum a nabíjačku. Možno je to smiešne, ale mám tam zbalenú aj ihlu a niť, keby sa niečo prihodilo. A niekedy by ste tam našli aj nejaký malý nápoj,“ hovorí.

Prízvukuje však, že aj keď miluje malé a praktické kabelky, nikdy sa to neskončí len pri nej. „Tým, že koncertujem a stále sa niekam presúvam, som vždy ovešaná ďalšími taškami. Preto si užívam, ak idem niekam do spoločnosti alebo len tak posedieť a stačí mi len malinká a hlavne jediná kabelka.“