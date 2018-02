Marianna Ďurianová: TOTO robí po večeroch

V spoločnosti sa neukazuje pričasto, všetok čas venuje päťročnému synovi Romanovi. No pred pár dňami urobila výnimku a dokonca ho vzala so sebou. Módnu prehliadku sledoval chlapček, ktorý nepochybne zdedil krásu po mame, z prvého radu!

Oficiálne najkrajšia: Peštová vyhrala svetovú modelingovú súťaž!

Bude modelom?

Aj keď okolo koberca, po ktorom kráčali modelky, bolo husto, Romanko sa predral rovno dopredu a s potkanom, svojím obľúbeným plyšiakom, v ruke nadšene sledoval slečny predvádzajúce oblečenie talianskej značky. Od modeliek neodtrhol zrak.

Po prehliadke sme sa Marianny spýtali, či sa z neho stane model. Krásu na to má… „Aj ja som sa ho to pred chvíľou pýtala, lebo vyzeral zaujatý, ale tvrdí, že nie. I keď v jeho veku to môže byť každý deň iné rozhodnutie. No asi by som ho touto cestou neviedla. Je múdry, tak dúfam, že to využije aj inak. Musel by byť extrémne úspešný, aby ho to uspokojilo z pracovnej, finančnej aj osobnej stránky,“ myslí si Marianna.

Syn sa zatiaľ javí ako športovo nadaný, aj v deň prehliadky mal za sebou náročnú „šichtu“. „V škôlke mal zumbu, potom korčuľovanie a tenis. Dnes už má toho dosť, ideme do postele,“ zavelila.

Budem ho rozmaznávať! Hovorí na adresu nového muža v jej živote Jarmila Lajčáková-Hargašová

Všetky oči na nej

Zdá sa, že niekdajšia hviezda markizáckeho spravodajstva je z roka na rok krajšia. Keď sa objavila medzi pozvanými hosťami, z každej strany sa ozývali obdivné komentáre. Aj nahodená prišla štýlovo. Kedysi najradšej nakupovala na Cypre, kam často chodievala za rodinnými priateľmi, no keďže tí sa vrátili na Slovensko, musela sa vynájsť.

„V posledných rokoch už viac využívam internet. Nemám chuť ani čas často korzovať po obchodoch a občas aj ja potrebujem nejaké nové kúsky. Už mám overené stránky a značky, ale aj toto je jeden z obchodov, ktorý v rámci kamenných predajní navštevujem. Mám rada taliansku módu a čisté línie,“ netají.

Na Valentína bez chlapov: Takto oslávia sviatok zamilovaných známe sestry!

Dodáva však, že závislou sa nestala a v internetových obchodoch netrávi hodiny. „Je pravda, že je to hltač času. Keď sa človek do toho zahĺbi, potom je ťažké odísť. Ale ja sa tomu môžem venovať až večer, keď malý zaspí, a keďže aj ja sa chcem vyspať, lebo potrebujem minimálne osemhodinový spánok, až toľko energie a času tomu neobetujem.“

Už mesiac zarezáva v športovom spravodajstve RTVS, kde jej oblečenie na vysielanie nachystajú kostymérky a ona si potom vyberie. Je veľmi prieberčivá? „Zatiaľ nie,“ smeje sa. „Vzhľadom na to, že ma doteraz bolo vidieť iba do pol pása, bolo to jednoduchšie, ale keď už bude vidno celú postavu, budeme si musieť dať na tom viac záležať, aby to bolo aj kompozične dobré,“ vysvetlila.