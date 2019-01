Marilyn Manson, ktorý fajčil ľudské kosti a pil kyselinu, má päťdesiat a je na smiech

Narodil sa ako Brian Warner, ale to by bola veľká nuda. A tak si ako umelecký pseudonym vybral kombináciu dvoch osobností histórie – herečky Marilyn Monroeovej a masového vraha Charlesa Mansona. Manson je rozporuplná osobnosť – od detstva bol fascinovaný tragickými udalosťami, hltal informácie o atentáte na prezidenta Kennedyho, či o tragédii na koncerte skupiny The Rolling Stones v Altamonte, kde ochranka kapely zastrelila fanúšika. A osobitnú kapitolu v jeho živote už od detstva zohrala vojna vo Vietname. Mansonov otec totiž patril medzi vojakov, ktorí sa priamo zúčastňovali na bombardovaní vietnamských dedín napalmom, a tak aj malého, vtedy ešte Briana, niekoľko mesiacov spolu s ďalšími deťmi vojakov testovali špeciálni psychológovia, či na nich táto skúsenosť nezanechala stopy. V prípade speváka o tom niet pochybností.

Močil na publikum

Ešte pred hudobnou kariérou sa Manson živil ako novinár, ktorý urobil množstvo rozhovorov s budúcimi kolegami. Pri jeho diktafóne sa striedali Debbie Harry, kapela Red Hot Chilli Peppers, či hudobník a producent Trent Raznor, ktorý je známy aj tým, že má v štúdiu dvere z vily, kde sekta Charlesa Mansona dobodala tehotnú herečku Sharon Tateovú a jej krvou napísali na dvere vulgárne nápisy. Možno preto bol spevák Manson v začiatkoch kariéry Raznorovi takmer stále za chrbtom a považoval ho za svojho učiteľa a motivátora. Na prahu hudobnej kariéry sa Marilyn Manson rozhodol zbaviť svojho privátneho ja a dnes by ste ho bez výraznej vrstvy mejkapu, kontaktných šošoviek a čierneho rúžu určite nepoznali. Manson začal zároveň robiť všetko pre to, aby okolo jeho nového alter ega bolo čo najviac mýtov a škandálov. Počas prvých rokov skutočne platilo, že čo póza, to závan kriminálu. Nikdy sa netajil tým, že svoju vizáž a správanie postavil na testovaní hraníc cenzúry aj spoločenského vkusu. Sám sa začal nazývať Antikristom, v textoch propagoval drogy, na pódiu sa obnažoval, močil na divákov a raz dokonca roztrhal Bibliu. Bolo z toho niekoľkonásobné väzenie, vždy však len na pár dní a potom šou pokračovala.

Obklopený krásavicami

Aj keď sa o ňom nedá povedať, že by bol krásavec, vždy bol obklopený atraktívnymi ženami. Žil s herečkou Rose McGowanovou, ktorej meno sa asi najčastejšie spája s hollywoodskym škandálom „mee too“, krátko bol ženatý s Ditou von Teese, ktorá však požiadala o rozvod, keď sa prevalila jeho aféra s herečkou Evan Rachel Woodovou. Tá mala len devätnásť, keď si ju nafilmoval počas sexu a potom časť záberov použil do videoklipu. Zovňajšok Mansona je naozaj desivý. Výrazné modré oko má vraj skutočne sklenené, jazvy na hrudi si vraj urobil pravidelným rezaním sa sklenenou fľašou a nikdy nepoprel ani to, že si vraj dal vyoperovať spodné rebrá, aby mohol sám sebe robiť orálny sex.

Pil kyselinu

Na sociálnych sieťach sa prezentuje fajčiac trávu a šnupanie kokaínu použil ako zvukovú stopu do jednej skladby. V rozhovoroch viackrát tvrdil, že fajčil ľudské kosti a pil kyselinu. S tými kosťami vraj prestal, pretože mával nočné mory. Satanisti v ňom vidia modlu, metalisti hudobného vodcu a Eminem, či Johnny Depp veľmi dobrého kamaráta. Aktuálne má však Manson problém s Justinom Bieberom. Ten na koncertoch zvykne nosievať tričko s jeho podobizňou, a keď sa zoči-voči stretli, Bieber bez strachu Mansonovi povedal, že to tričko nosí preto, aby sa na Mansona nezabudlo. Reakcia? Mansona môžete stretnúť v tričku s Bieberovým portrétom posiatym vulgárnymi nápismi. Neoplatí sa rozhnevať kráľa temnôt.