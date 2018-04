Márnotratný ako žena: Sajfa si za večer obul dva páry luxusných topánok a ukázal ruksak za 1600 eur

Asi nikomu, kto nedávno sledoval galavečer OTO, neuniklo, ako moderátora Mateja Sajfu Cifru jemne vykoľajil Juraj Lelkes, manžel speváčky Sisy Lelkes Sklovskej. Na pódium totiž prišiel odovzdať cenu speváčke roka vo vybíjaných lakovkách Givenchy. Rovnaké sa skveli aj na Sajfových nohách.

Takéto faux pas dámy väčšinou nerozchodia… „To bola náhoda. Pán Givenchy zomrel v ten týždeň, tak som mu aspoň takto vzdal hold. Ale ja som si tie topánky kúpil už v januári pred odchodom z dovolenky v Dubaji, keď sme sa s manželkou zastavili v nákupnom centre. Boli vo výraznej zľave,“ vysvetlil nám Sajfa.

Na after party sa už objavil v luxusných mokasínach Gucci s motívom hada. „V topánkach Givenchy som bol takmer štyri hodiny a chcel som to vyvetrať. A, samozrejme, aj ukázať, že mám niekoľko topánok a že na prenos si nosím dva páry,“ žartoval. „Bál som sa, že aj na párty sa stretneme s pánom Lelkesom v tých topánkach, tak predsa nebudem zasa v tých istých! Ešte dobre, že som si zobral ďalšie,“ dodal so smiechom.

Ovplyvnený manželkou

Sajfova manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová je známa dobrým vkusom a tým, že má rada luxusné veci. Ukazuje mu v obliekaní cestu a stal sa pod jej vplyvom z neho tiež módny maniak? „Nemyslím si, že je módna maniačka, lebo človek definovaný týmto slovným spojením je posadnutý tým, že musí mať všetko tip-top, trendy a žije len tým. Myslím si, že manželka je len žena, ktorá má vycibrený vkus a nemusí to byť vždy len to najnovšie a najdrahšie, značkové. Jednoducho to vie skombinovať. V tomto je módne oveľa ďalej ako ja. Sme spolu deväť rokov, to znamená že asi som k tomu pričuchol trošku aj ja. Tie topánky v Dubaji som si vybral sám,“ vysvetlil Sajfa.

To, že v dokrútke počas večera OTO prezentoval aj luxusný ruksak Gucci, nebolo podľa jeho slov o ukazovaní sa, ale prirodzená súčasť jeho každodenného života. „Jediné, čo ukazujem, je to, čo viem... Ruksak mám už od novembra a nosím v ňom laptop, vreckovky, perá, nabíjačky, hlúposti. Nosiť ruksak už nie je len školská záležitosť, je to vkusné a módne. Mám veľké šťastie, že som majiteľom jedného,“ uzavrel opäť s humorom Sajfa.

