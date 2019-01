Martin Dejdar v rozhovore úprimnosťou nešetril. Priznal, že mu došli financie!

Martinovi Dejdarovi sa v hereckej a moderátorskej kariére darí nielen v Česku, no čoraz viac ponúk dostáva aj zo Slovenska. Aj tak si však našiel čas, aby s rodinou okúsil život na Floride. Peniaze, ktoré tam nechal, vraj stáli za to.

Pred necelými dvoma rokmi ste žili s rodinou na slnečnej Floride. Prečo ste sa vrátili späť do Prahy?

Manželka s dcérou tam dlhší čas žili a syn je tam stále, no ja som za nimi len dochádzal. Vrátili sa, lebo sme chceli byť pohromade, ale aj finančne to bolo náročné. My sme nič nevlastnili, vždy sme boli v prenajatom dome, ktorý tam stojí aj dva a pol tisíca dolárov mesačne. Ani školné nie je lacná záležitosť. Po štyroch rokoch sa už aj manželka chcela vrátiť.

Ako hodnotíte túto skúsenosť s odstupom času?

Pre deti sme nemohli urobiť viac, pre ich vzdelanie, poznanie, nehovoriac o jazyku. Chýbal som im, ale musel sa riadiť podľa práce. No aspoň raz za dva mesiace sa mi to podarilo. Dva roky sa mi darilo tajiť, že takto fungujeme a rodina je za veľkou mlákou, ale keď to prasklo, veľa ľudí z brandže si myslelo, že som tam s nimi, a tak mi prestali chodiť pracovné ponuky. Vzalo mi to na tri roky kopu práce.

Ako zvládli žena s dcérou návrat do Česka?

Manželka sa tešila a opakovala, že už budeme stále spolu. Ja som hovoril, zabudni na to, tak to, bohužiaľ, nebude. Bude to horšie, ako keď boli v Amerike. Lebo vtedy som vždy pracoval mesiac a pol v kuse, lebo som sa nemusel ponáhľať domov, a tak som robil od rána do večera a potom išiel na dva týždne na Floridu a zase sa venoval rodine. Mal som čistú hlavu, vzal bicykel, išiel po deti do školy a potom sme si niekam vyrazili. Stále sme boli spolu. To sa však v Prahe nedá, lebo tam mám stále povinnosti.

Vedeli by ste si predstaviť usídliť sa v Amerike natrvalo?

Život tam je oveľa tvrdší, no mne vyhovuje ich systém, pretože veci fungujú a ľudia dodržujú pravidlá. Aj v medziľudských vzťahoch je to niečo iné. Tu máme trošku pomýlenú predstavu. Naši ľudia, či už v Česku, ale aj na Slovensku, si neuvedomujú, ako dobre sa majú. Aké benefity si tu užívame.

Čo máte konkrétne na mysli?

Napríklad naše školstvo. Čo si rodičia a následne žiaci k učiteľom a škole ako inštitúcii dovoľujú, to je niečo strašné. U nás si ľudia myslia, že môžu všetko, že sloboda znamená, že si každý robí, čo chce. Lenže to je anarchia. V Amerike, keď poviete naše známe príslovie, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali, tak si Američan pomyslí, že ste sa pomiatli.

Prečo syn zostal na Floride?

Urobil si tam maturitu, čo mal od nás ako podmienku, aby sa mohol ďalej venovať hokeju. A teraz sa snaží dostať na nejakú univerzitu.

Už dlhšie tam žije sám. Nemáte o neho strach?

Nesmiete mať strach, lebo tam to dieťa samotné nenecháte. Voláme si však každý deň, nemá problém povedať čokoľvek, je otvorený a vie, prečo tam je a čo všetko musí urobiť, aby sa mu darilo. On je v americkom prostredí už pár rokov a je to pre neho úžasná skúsenosť. Je veľmi samostatný, hoci keď potom príde domov, využíva domáci servis nie na sto, ale na tisíc percent. Ale vracia nám, čo sme pre neho urobili tým, že je k nám dobrý, nemá problém lúčiť sa s nami slovami, že nás ľúbi dokonca aj pred kamarátmi. To si dnes človek veľmi cení. (Smiech.)

Spomínali ste, že si doma užíva servis. Zvyknete mu variť aj vy alebo len manželka?

Ja vôbec nevarím, to je v réžii manželky. Pravdupovediac, stravujem sa ako prasa. Jem niekedy jedenkrát za deň, niekedy vôbec, no vravím ako prasa – nepravidelne. Nie som ani labužník, to vôbec. Hoci raz za čas idem do dobrej reštaurácie, nie je to pre mňa priorita. Manželka to nemá vôbec jednoduché, pretože je, naopak, veľký gurmán. Ona si varí pre seba, pretože jedáva iba mäso a ostatní chcú aj iné.

Iba mäso?

Je iba mäso. Zeleninu a ovocie vôbec. Podľa moderných trendov sa stravuje veľmi zle, ale vôbec to na nej nevidieť ani jej to neškodí. Nemá žiadne zdravotné problémy. Keď sa na ňu pozriem, vravím si, že všetky tie teórie okolo jedla nebudú pravda. Človek asi má jesť to, čo telo potrebuje. Musím zaklopať, naozaj nie je chorá, hoci jej spôsob stravovania je pre väčšinu ľudí nepochopiteľný.

Dcéra Sára má trinásť. Už musíte bojovať so začínajúcou sa pubertou?

Zatiaľ nič nepozorujeme. Je to výnimočné dieťa, pokojný element s obrovským nadhľadom. Element, ktorý však zje za troch. Viac ako jej brat, ktorý športuje.

Hovorí vám niečo tvrdá ruka pri výchove?

Prísna je mama a tatko rozmaznáva. Je to tým, že vždy som bol veľa v práci, tak som potom nemohol byť na deti tvrdý. Samozrejme, nemôžem povedať, že nezasahujem do výchovy a nechám ju len tak plynúť, to nie. Pravidla isteže máme a tie sa musia dodržiavať.

Stane sa , že sa s manželkou pri nejakom rozhodnutí nezhodnete?

Stalo sa nám veľakrát, že sme mali odlišný názor. No ak dvojica nevie robiť kompromisy, mali by ísť od seba. Ale, samozrejme, je to otázka toho, že jeden by mal ustúpiť a povedať si, čo ak aj ten druhý má v niečom pravdu...

Deti už asi odhalili, že vy ste vo výchove mäkší. Zneužívajú to občas?

Nezneužívajú a je to prekvapivé. Dúfam, že to ani nenastane. Veď syn už mal na Vianoce dvadsať. Ale ani on nemal nejakú dramatickú pubertu, len jemne vzdorovité obdobie. Možno preto, že žije od pätnástich väčšinou sám v zahraničí, je taký rozumný a vyspelý a môžeme mu naozaj veriť. Všetky fungujúce vzťahy sú predsa o dôvere.