MARTIN ŠMAHEL odkazuje mužom: Nerobte si hanbu spodnou bielizňou. Priznal riadny trapas

Tejto komercii sa jednoducho nedá vyhnúť. Pragmaticky berie deň zaľúbených aj model a hviezda Farmy Martin Šmahel. Priznal však, že nikdy by priateľke nepodaroval spodnú bielizeň, hoci pre mnohých mužov je práve toto ten pravý valentínsky darček.

Valentín ako alibi

Martin priznáva, že neholduje americkým sviatkom, ale myslí si, že je nepríjemné, ak Valentína jeden z partnerov odignoruje. „Asi je lepšie zľahka na to myslieť a brať to ako príležitosť urobiť radosť. Hovorí sa totiž, že muži väčšinou obdarujú ženu bezdôvodne vtedy, keď ten dôvod majú, ale žena o ňom nevie. Myslím si však, že keď žena dostane znenazdajky darček, svojím šiestym zmyslom zistí, čo sa za tým skrýva. Vtedy to už nie je darček z lásky, ale darček zo zlého svedomia. Takto nejako to býva...“ Na Valentína však podľa neho chlapi nemusia mať za ušami a môžu darovať darček. Uznávame, môže to byť pre hriešnika alebo hriešnicu celkom oslobodzujúci pocit.

Pumpe sa vyhnite

„Nie vždy na Valentína som zadaný, takže to neriešim každý rok,“ priznal Martin. Tento rok sa však romantický večer bude týkať aj jeho. Nejaký čas už totiž nie je sám. A aký by podľa neho mal byť valentínsky darček? „Čo by som svojej polovičke nekúpil a ani nikomu to neodporúčal kúpiť, sú veci kúpené narýchlo na benzínovej pumpe. Ani len niečo, čo by sa mohlo na to podobať. Valentínsky darček by mal vyjadrovať to, že na toho človeka nemyslím len vtedy, keď idem domov a rýchlo zastavím na pumpe. Myslím, že má zmysel si to celé trochu naplánovať. Aj keď nakoniec objednáte maličkosť z internetu. V každom prípade malo by to byť niečo, čo druhého poteší. Treba počúvať a poznať svoju polovičku!“

Pánske tangá nie!

Ak sa muži radi pozrú do nejakého módneho výkladu, tak je to obchod so spodnou bielizňou. Na umelých figurínach všetko dokonale sedí, a tak si pomyslia, že by bolo celkom fajn mať čipkovaný kúsok aj doma. Martin však upozorňuje, že nie vždy sadnú vystavené kúsky aj domácej panej. „Ja by som spodnú bielizeň nikdy nekupoval. Mám pocit, že si ju žena vie vybrať sama a lepšie, ako keď ju pre ňu vyberie muž. Pretože chlap si to kupuje hlavne pre seba, čo sa mu páči. Potom si to dá partnerka na seba raz v živote a to práve v ten valentínsky večer. Načo je taký darček?“ zamýšľa sa Martin a dodáva, že erotickú spodnú bielizeň by nechcel dostať ani on. „Ani mňa by nepotešilo, keby som dostal nejaký „pytlík“ na šnúrkach. Niekomu sa to možno páči, ale mne nie. Keby som to dostal, dal by som si to na seba, ale iba kvôli zábave pre nás dvoch. Keby partnerka očakávala nejaké vzrušenie, nešiel by som do toho,“ priznáva so smiechom.

Hanbil som sa za ňu

Martin prezradil, prečo sa dámskemu čipkovanému sexi darčeku vyhýba. „Raz som dostal spodnú bielizeň pre priateľku. Vraj že ju to určite poteší a aj ja budem mať radosť. Tak som jej ju dal, ale nedopadlo to najlepšie. Podprsenka bola prehnane vykrojená a odhaľovala bradavky. Keď som sa na to pozrel, bolo mi trápne za tú babu. Možno v nejakej šou a pre iný typ ženy je to okej, ale doma som to nechcel. Asi preto sa výberu spodnej bielizne pre partnerku vyhýbam,“ zakončil diplomaticky.