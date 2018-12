PREKVAPIVÉ slová: Martina Šimkovičová priznala, ako sa vysporiadala s rozpadom manželstva

Hoci kríza v manželstve s Igorom Šimkovičom vyplávala na povrch už minulý rok, tento rok sa dostali na súd ich rozvodové papiere. Zatiaľ sú ešte stále manželia, ale už zopár mesiacov nežijú v spoločnej domácnosti. Po rokoch manželstva, je ich rodinná idylka nenávratne preč. Martina Šimkovičová prezradila, ako sa z rozchodom vyrovnávala. "Klasické fázy plakania do vankúša a ľutovania sa už mám za sebou. Zistila som, že mi to nebolo nič platné. Situáciu je potrebné jednoducho prijať, inak sa neposuniete ďalej," hovorí otvorene bývalá hviezda markizáckeho spravodajstva a súčasná poslankyňa.

No netvrdí, že je to jednoduchá cesta a smútok sa stratí ako šibnutím čarovného prútika. "Ale tiež som na to musela prísť sama. Dôležité je nezložiť sa úplne, nech je to akokoľvek náročné, aj keď nevidíte svetlo na konci tunela. Máte pocit, že všetko, na čo siahnete, sa vám rúca… Ako sa vtedy zvykne hovoriť: Celé zle. (Smiech.) Takže sa stále dávate len do pomyselného lievika problémov, ale niekde sa predsa potrebujete zastaviť," hovorí z duše mnohých žien. Lenže Martina si povedala, že trápeniu už bolo dosť.

"Mohla som sa rozhodnúť žiť v ilúzii, ale ja som sa konečne rozhodla žiť v pravde a nebyť súčasťou niekoho, kto vás odmieta. Chcem žiť svoj pravdivý život, i keď nám v detstve vtĺkali ilúziu, ako byť čo najlepšia a čo je najsprávnejšia, teda ako byť v každej situácii za tú dobrú, ale dôležité je cítiť sa dobre. Byť rešpektovaná a nemať potrebu sa stále pred niekým obhajovať, ani pred sebou, ani pred deťmi. Potrebujem byť pravdivá aj voči svojim deťom, pretože si zaslúžia vidieť šťastnú mamu a neukazovať im vzorec vzťahu, ktorý je, ale vo svojej podstate vlastne nie je. Keď sa pozerám na svoje deti, vždy si poviem, že to má zmysel, sú mojimi ťahúňmi a dôvod, prečo tu mám byť, niečo vytvárať a ísť ďalej," hovorí trojnásobná mama.

