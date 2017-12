Mať za nevestu Eriku Judínyovú? Mama Štefana Skrúcaného to povedala naozaj veľmi otvorene

Obľúbený moderátor a spevák nepatrí do skupiny mužov, ktorí by celý život vydržali s láskou zo školských čias. Práve naopak. Šedivý štramák ma za sebou dve nevydarené manželstvá. Z prvého, s Darinou Wolfovou, má dcéru Lindu, druhá manželka, herečka Zuzana Tlučková (55), mu porodila Tomáša a Lukáša. Spevák sa však oženil aj do tretice a dnes je šťastný po boku moderátorky Eriky Judínyovej.

Pravda o nevestách

Ako však znášala rozvody jeho mama? Pani Anna, Štefanova mama, nám priznala, že veľmi ťažko. Zakaždým dúfala, že to bude šťastné manželstvo. Napriek tomu, že dve krachli, však má s bývalými nevestami skvelý vzťah a je im vďačná za vnúčatá.

Nevie si však vynachváliť ani Eriku. Ako svoju partnerku jej ju vraj Štefan predstavil v reštaurácii. Odvtedy si k nej čiperná svokra budovala čoraz hlbší vzťah. Najviac ju očarila tým, ako sa starala o svojich starších rodičov. Tým si u nej neskutočne šplhla a dodnes majú skvelý vzťah. „Vychádzame spolu veľmi dobre a ako na nevestu sa na ňu vôbec nemôžem sťažovať,“ prezradila nám pani Anna s úsmevom. Dnes si s Erikou tykajú a zakaždým, keď sa stretnú, sa vybozkávajú.

Vymodlené dieťa

Aj keď Štefan už má svoje roky, jeho mama priznala, že sa oňho stále veľmi bojí. Možno aj preto, lebo bol vymodleným dieťaťom. Narodil sa totiž až po ôsmich rokoch manželstva. Nečudo, že všetka pozornosť smerovala k nemu. Aj keď si to Števo užíval, neskôr sa začal sťažovať a pýtať si súrodenca. Podarilo sa a do rodiny pribudli hneď dvojčatá, dve sestry. Spevák bol v siedmom nebi a mame pomáhal prebaľovať, kočíkovať a všetko, čo bolo treba. Sestry ho za to neskôr bránili zubami-nechtami. Keby mu mama chcela dať po zadku, nedalo by sa to. „Keď sem-tam niečo vyviedol a chcela som ho potrestať, nedalo sa! Obe sestry pišťali: Nebi nám nášho Števenka. Takže jeho sa ani zbiť nedalo, od nás bitku nepoznal,“ smeje sa Števova mama.

Slepačí syndróm

Jej synovi už dýcha šesťdesiatka na krk, ale ona stále všetko prežíva s ním. Dokonca sa označila za matku, ktorá ma slepačí syndróm, teda potrebu ukryť deti pod ochranné krídla.

Aj keď je pol druhej v noci, Štefan sa jej musí hlásiť, že je v poriadku. Preto je vďačná za existenciu mobilov. „Aj vnúčatá sa mi hlásia. Ak nemôžu zavolať, napíšu tatinovi a povedia, aby zavolal babine. Musím o všetkých vedieť, či sú v poriadku,“ prezrádza. Byť milujúcou matkou a babkou je pre ňu základ. „Aká som babka? Určite milujúca. A myslím si, že aj vnúčatá ma majú rady. Mám ich sedem a zatiaľ, chvalabohu, máme všetci dobré vzťahy.“

Vianoce u Skrúcaných

Rodina sa pravidelne navštevuje a dom pani Skrúcanej je stále plný ľudí. Práve to ju dobíja energiou. „Už nevyzerám výborne, ale chce sa mi žiť. Som medzi mladými, to je to. S pánbožkom zjednávam, aby ma tu ešte chvíľočku nechal,“ usmieva sa s pohľadom nahor. Napokon však prizná, že veľké rodinné stretnutia jej niekedy dajú poriadne zabrať. „Ale držím sa. Na Dušičky som mala doma desať ľudí. Varila som trinásťlitrový hrniec boršču, šesť litrov plnenej papriky. To všetko zvládam, ale bolia ma kríže a mám trochu problém s chodením. Keď sa môžem o niekoho podopierať, tak idem, no na veľké cesty si netrúfam. Ale stále mi to myslí. Všetko by som chcela robiť.“

A aké to bude u Skrúcaných na vianočné sviatky? „Dcéra býva blízko nás, takže na Štedrý deň určite príde. Potom na Božie narodenie alebo na Štefana budeme všetci spolu. Príde aj Števko s deťmi, aj Erikina mama s bratom, takže nás zase bude kopa!“

Nijaký horenos!

Hoci jej syn vyštudoval herectvo, dnes pôsobí hlavne ako moderátor a nemá núdzu o kšefty. Momentálne spolu s muzikatom Ondrejom Kandráčom moderujú zábavnú šou Všetko, čo mám rád, ktorú si diváci veľmi obľúbili.

Ako vníma mama Skrúcaného slávu? „Nevnímam to ako slávu. Darí sa mu, zaplať pánboh. Teším sa z jeho úspechu, teším sa z jeho detí. Myslím, že nikdy nebol horenos a popularita mu nestúpla do hlavy.“