Matka prvého Kollárovho syna prezradila svoju posadnutosť. TOTO jej v kúpeľni nesmie chýbať!

Blondínku si pamätáte ešte pod priezviskom Štofaníková, roky stála po boku tenistu Dominika Hrbatého. Po rozchode sa vryla verejnosti do povedomia aj ako jedna z matiek detí Borisa Kollára. Po troch dcérach mu porodila prvého syna Šimona Heliodora. Ako je u prelietavého Borisa zvykom, nezakotvil s ňou vo vzťahu, no Martina si našla novú lásku za „veľkou mlákou“. Jej manželom sa stal úspešný golfista Rory Sabbatini (41), s ktorým žije na Floride. Pred rokom sa nasťahovali do domu, ktorý po kúpe kompletne prerobili.

Kúpeľňové výkriky

Martina si vykreovala kúpeľňu podľa vlastných predstáv, no napriek tomu v nej netrávi pol dňa. „Mám k nej vlažný vzťah, kúpeľňu používam na očistenie a základnú starostlivosť. Na bežný deň uprednostňujem sprchu, len raz za čas si napustím vaňu a oddychujem. Do kúpeľa si dávam rozpustné guľôčky alebo soľ. Sviečok tam mám síce milión na dekoráciu, ale nechce sa mi ich zapaľovať,“ vraví so smiechom. V kúpeľni pútajú pozornosť dve taburetky.

„Mávala som to vždy, asi som sa podvedome inšpirovala niekde v hoteli. Vždy sa mi páčilo mať taburetky v kúpeľni. Je praktické môcť si sadnúť počas toho, ako si robím nejaké procedúry,“ pochvaľuje si. Prezrádza, že pri niektorých, ako je napríklad epilácia voskom, sa z kúpeľne ozýva jej krik. „Chodí sa na mňa pozerať syn alebo mama, čo sa deje. Takéto veci si robím väčšinou doma, nechce sa mi chodiť do salónov. K profesionálom idem na manikúru a pedikúru. Kozmetiku zanedbávam, dostanem sa tam väčšinou raz za pol roka, keď sme niekde na cestách. Využijem čas v hoteli,“ hovorí.

Má rada oleje

Doma si robieva píling, masky a na tvár používa veľa olejov. „Aj na čistenie mám čistiaci olej. Mám rada olejové produkty. Síce nemám suchú pleť, ale asi je hĺbkovo presušená a oleje znáša lepšie než ľahké hydratačné krémy. Mám pocit, že ju potrebujem olejovať napriek tomu, že som vždy mala mastnejšiu pleť.“ Maťa nedá dopustiť na vazelínu, používa ju na všetko. „Som vazelínový maniak. Hocičo, čo sa mi stane na tvári alebo na tele – či už odreniny, popáleniny –, automaticky na všetko dávam vazelínu. Aj keď som mala na tvári problémy, ktoré som nevedela vyriešiť, alebo suché pery, či popraskané päty, vždy to pomohlo. Liečim ňou, hydratujem, omladzujem. Natieram ňou aj syna, celá rodina ju musí používať,“ smeje sa.

Americké vychytávky

S líčením to Martina nepreháňa. Chváli BB krém Magic Skin od L’Oréal, ktorý ešte nebol na Slovensku, keď ho objavila v Amerike. „Má v sebe akoby pílingové zložky a okrem toho, že výborne pôsobí na pleti, je rozjasňujúci, obsahuje trblietky. Keď si ho nanášam na pleť, mám pocit, akoby som ju pílingovala. Na zvýraznenie obočia je super mastná ceruzka od NYX, ktorá krásne vyformuje obočie a urobí moderný, akoby mokrý efekt. Na pery namiesto klasických rúžov používam Burt’s Bees, organický balzam so včelím voskom. Je to síce pomáda, ale má v sebe farebnú zložku a pôsobí ako regulárny rúž,“ vymenúva obľúbené produkty.

Keď začala žiť v Amerike, chvíľu jej trvalo, kým našla „to svoje“. Prvé dva roky si dávala zo Slovenska nosiť to, čo jej na Floride chýbalo. „Aj teraz sa stane, že keď prídem na Slovensko, kupujem si produkty značiek, ktoré v Amerike nie sú, napríklad Dermacol má dobré produkty, aj dezodoranty tu máme iné. Ale už som si aj tu našla väčšinu vecí, s ktorými som spokojná.“

TRESemmé – "Výborná vec, ktorú som objavila v Amerike. Je to ochrana proti spáleniu vlasov od horúceho tepla, keď ich žehlím alebo kulmujem."

Living Proof – "Keďže žijeme na Floride, používam ho často, keď chcem mať upravené vlasy. Je to akoby ochranný štít proti vlhkosti. Pomáha udržať pekné vlny, aby sa nestalo, že po polhodine spľasnú."

Almay - "Milujem tieto odličovacie tampóny, či skôr olejom navlhčené obrúsky."

Natural Glow od Jergens - "Veľmi pekné voňavé telové mlieko na denné používanie akoby s troškou ľahkého samoopaľovacieho krému, ale nefarbí a nerobí fľaky."

Starostlivosť o pokožku tela - "Fičím aj na telových mliekach do sprchy. Jedno je klasické, tým sa natriem a osprchujem, a druhé novší typ, ktorým natriem po osprchovaní ešte mokrú pokožku a už ho nechám na sebe vyschnúť."

Shea Sugar Scrub – Vzpruží a osvieži pleť.

Parfum White Suede od značky Tom Ford – "Nemám jednu obľúbenú vôňu, striedam ich podľa toho, čo ma upúta. Toto je špeciálna vôňa, jedinečná tým, že má v sebe dymové prvky. Mám rada skôr ťažšie pánske vône."

