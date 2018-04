Meryl Streepová v Hviezdnych vojnách? Znie to nepravdepodobne, ale je to tak!

Sága Star Wars sa možno dočká posily. Na internete už dlhší čas prebieha petícia za obsadenie Meryl Streepovej (68), a keďže producenti veľmi pozorne načúvajú publiku a v snahe získať sledovanosť urobia maximum, uskutočnili sa s hviezdou už aj nejaké predbežné rokovania.

Boli kamarátky

Keď koncom roka 2016 náhle zomrela herečka Carrie Fisherová († 59), špekulovalo sa, čo bude s jej najznámejšou postavou, princeznou Leilou. Niečo ešte stihla natočiť sama Carrie a filmári rozmýšľali, že by ju oživili digitálne, ale napokon od tohto plánu upustili. O Meryl sa začalo uvažovať, lebo bola kamarátka so zosnulou Fisherovou. Nie náhodou to bola práve ona, ktorá jej prečítala na pohrebe slávnostný príhovor. S Carrie ich totiž spájalo hlboké priateľstvo, ktoré sa datuje od začiatku 90. rokov. Konkrétne od čias prípravy filmu Pohľadnice z Hollywoodu, kde námet a scenár príbehu napísala Carrie Fisherová. Meryl si zahrala postavu Suzanny Valovej, ktorá bola založená na životných skúsenostiach jej priateľky.

Padali rôzne mená...

Meryl vďaka priateľke dobre poznala zákulisie práce okolo Hviezdnych vojen, takže teoreticky by nemal byť až taký problém vcítiť sa do úlohy slávnej sci-fi princeznej. Navyše, Leila desaťročia slúži ako predloha silnej, emancipovanej a uvedomelej ženy a to všetko sú vlastnosti, ktoré má aj oscarová rekordmanka. Angažovanie herečky do Hviezdnych vojen by zároveň bolo veľkým oblúkom. Pri pôvodnom výbere hlavných hrdinov v sedemdesiatych rokoch bola totiž Meryl jednou z adeptiek na rolu Leily.

Súperila s Jane Fondovou a Carrie Fischerovou. Pre tú sa tvorcovia napokon rozhodli kvôli jej mladému veku, navyše, chceli menej „okukanú“ herečku a Streepová bola už v tom čase áčkovou hviezdou. Mimochodom, z podobných príčin sa do užšieho výberu nedostali napríklad David Hasselhoff či Leonardo DiCaprio. A aktuálny držiteľ Oscara Gary Oldman odstúpil pre nezhody po prvom kastingu. Pikantné je, že relatívne neznámy Harrison Ford v záverečnej fáze príprav porazil v boji o rolu Hana Sola Sylvestra Stallona a Kurta Russella.

Zahrá všetko

Vráťme sa však k dnes azda najslávnejšej herečke na svete. Vedeli ste, že Meryl, ktorá o rok oslávi sedemdesiatku, je vzdialenou príbuznou Williama Penna, zakladateľa Pennsylvánie, a s manželom toho roku po štyroch dekádach oslávia tzv. rubínovú svadbu? Meryl sa teší veľkej vážnosti, je známa perfekcionistka, má dvadsiatku nominácií na Oscara a aj niekoľko víťazných sošiek. No obdivuhodná je aj v tom, ako sa táto seriózna dáma dokáže adaptovať do akéhokoľvek žánru a zvládať aj bizarné polohy ako v komédii Smrť jej pristane, kde hrala karikatúru herečky. Divákov vie nahnevať i rozplakať, nikdy nie je Meryl Streepovou, ale vždy sa stáva postavou, ktorú hrá. Či už je Kramerovou, ktorá bojuje s Dustinom Hoffmanom o dieťa, alebo tvrdou Margaret Thatcherovou v snímke Železná lady, veselou a optimistickou hipisáčkou v strednom veku vo filmovom muzikáli Mamma mia, obrovskou kuchárskou legendou v snímke Julia a Julia, alebo najfalošnejšou opernou speváčkou sveta.

Má na seba patent

V súkromí sa však za postavy neskrýva. Nebojí sa verejne vynadať prezidentovi Trumpovi hneď po tom, ako si prevezme cenu za celoživotné dielo a nedávno sa dokonca rozhodla svoje meno zaregistrovať na patentový úrad. Meryl chce mať exkluzívne práva na používanie svojho mena v živých, televíznych či vo filmových vystúpeniach. Nechce, aby bol internet plný jej dvojníčok, ktoré sa za ňu vydávajú, alebo aby akýkoľvek výrobca hodil jej podpis na flakón pochybnej voňavky.

