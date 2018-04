Michaela Gašparovičová dala zbohom obrím silikónom: VIEME, aký bol dôvod jej zákroku!

Dlhonohá modelka za posledné obdobie výrazne zhodila a môže za to pravidelná a hlavne zdravšia strava. Novým životným štýlom sa zbavila až ôsmych kilogramov a v oblasti výživy radí aj iným ženám. „Stala som sa nutričnou poradkyňou,“ prezradila nám Michaela, ktorá sa okrem prebytočných kíl zbavila aj „záťažia“ v oblasti poprsia. Prečo vymenila obrie silikóny za menšie?

Išla opäť pod skalpel

„Veľmi ma bolieval chrbát a začali mi tie veľké silikóny prekážať a najradšej by som si ich niekedy vytrhla. To bol dôvod, prečo som si ich dala zmenšiť,“ povedala nám úprimne ružovláska, ktorá je s aktuálnou veľkosťou implantátov spokojná. Momentálne ju zdobí veľkosť D.

Ľutuje možno s odstupom času, že nemala staviť v minulosti na tak veľké silikóny a bola to len jej mladícka nerozvážnosť? „Neľutujem, lebo mi to prinieslo dosť veľa práce, na ktorej som si zarobila. Ale teraz by som ich už nevymenila za väčšie,“ dodala úprimne a jedným dychom dodáva, že s plastikami nateraz končí. Jediné s čím momentálne experimentuje sú vlasy, lebo svoju dlhoročnú blond vymenila za ružovú. Ide však len o farbiacu masku, ktorá sa jej časom vyzmýva. „Zvažujem však aj hnedú, uvidíme,“ smeje sa na záver.

