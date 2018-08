Michaela Saleh Suríniová nechápe: Dievčatá si kupujú drahé kabelky, potom nemajú na nájom

Ako každá žena, aj Michaela sa rada páči, a keďže má ideálnu postavu, môže si dovoliť na sebe hocičo. „Veľmi rada by som sa parádila viac, no pravda je taká, že na to nemám absolútne čas. Väčšinou schmatnem, čo mi príde prvé pod ruku a vôbec neriešim, či sa mi topánky hodia s kabelkou. Keď sa mi to páči, tak v tom nevidím problém,“ smeje sa redaktorka jojkárskej relácie Supermama.

Vždy pripravená

Miška vníma kabelky ako spotrebnú vec a hoci má vo svojej zbierke aj drahšie kúsky, nikdy by za kabelku nevysolila tisíce eur. „Je mi veľmi smiešne, ak si mladé dievča šetrí horibilnú sumu na kabelku od módneho dizajnéra a potom nemá na nájom. Príde mi to zbytočné,“ krúti hlavou. Cez zimu siaha červenovláska po zemitých jednofarebných kabelkách, no v lete sa dokáže odviazať. Bez okolkov nám však priznala, že jej najobľúbenejšou kabelkou je auto. „Vozím tam polovicu domácnosti. Vždy mám v aute náhradnú kabelku, takisto aj šľapky či topánky na vysokom opätku. Skrátka, aby som bola pripravená na každú situáciu.“