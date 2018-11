Milan Junior Zimnýkoval priznal, na čom si ulietava. Možno to robíte aj vy

Na výpredajové a zľavové šialenstvo reagujú ľudia rôzne. Milan Junior Zimnýkoval (40) sa napríklad zapojil do projektu, ktorý má konkurovať nákupným sviatkom ako Black Friday alebo Cyber Monday. Podporil tak jednu z najväčších celosvetových filantropických akcií s názvom Giving Tuesday, teda „darovací utorok“, ktorý propaguje nezištnú pomoc. Jednotlivci alebo firmy môžu darovať niekomu oblečenie, čas, radu či peniaze neziskovej organizácii alebo aj náhodnému človeku na ulici.

„Nemám rád Black Friday,“ odpovedal moderátor krátko na otázku, prečo podporil Giving Tuesday. „Nemám tiež problém podeliť sa s niekým o to, čo mám,“ hovorí moderátor, o ktorom je známe, že pokojne nakúpi potraviny bezdomovcovi na ulici.

„Mám fóbiu z tlačiacich sa ľudí v kamenných obchodoch, mám pocit, že zľavové akcie menia ľudí na masu, ktorá usporadúva akýsi hon na tovar. Rád kúpim niečo za výhodnú cenu, ale keďže som z prostredia reklamy, neúčinkuje na mňa, skôr ma už odrádza,“ hovorí. Stalo sa mu dokonca, že načítaval reklamný oznam o zľavách na obuv, ale keď do toho obchodu prišiel, zistil, že zľavy boli úplne smiešne. „Nelákajú ma už ani povianočné výpredaje, nemal som nikdy šťastie na to, že by som kúpil niečo dobré. Vždy to bolo skôr niečo, čoho sa chceli obchodníci už zbaviť…"

Moderátor však priznáva, že aj on má doma veci, ktoré nepotrebuje, hoci ich nekúpil v zľavách. „Mám milión káblov, redukcií do telefónu, držiaky…, zlákal ma posledný typ premietača na stenu, ktorý v živote nepoužijem. Teraz túžim po konkrétnej nabíjačke, ktorá svieti ako vianočný stromček. Neviem ju zohnať,“ hovorí.

Hlavná myšlienka tohto ročníka #GivingTuesday sa niesla v znamení „Aha, čo som si nekúpil“. Tvárami kampane boli okrem Milana Juniora Zimnýkovala aj herečka Táňa Pauhofová, športovec Matej Tóth, youtuber Expl0ited a spevák Miro Jaroš. Hovorili o tom, čo si nekúpili, aby namiesto toho kúpili dar niekomu inému.

„Myslím si, že je perfektné, keď môžeme niečo darovať nielen sebe, ale aj niekomu inému. A nemusia to byť len peniaze, môže to byť aj čas, lebo to je, podľa mňa, jedna z najvzácnejších komodít,“ povedala Táňa Pauhofová a dodala: „Momentálne žijeme v dobe, kedy je všetkého veľa a návrat k minimalizmu je pre nás veľmi prospešný. Ak máme to šťastie, že žijeme tak, že máme niečoho dostatok, aj nám občas veľmi pomôže, keď si uberieme a dáme niekde inde, aby sme to vyvážili.“