Milan Markovič si na OTOvi rypol do Pellegriniho. TOTO v živom prenose vystrihnúť nemohli

Milan Markovič sa predčasom posťažoval, že by mu v istej relácii (dočítate sa nižšie) nezaručili, že nevystrihnú jeho názor na súčasnú politckú scénu. V sobotu si to užil...

Počas slávnostného vyhlasovania 18. ročníka ankety Osobnosť televíznej obrazovky si viacerí, ktorí sa ocitli na pódiu, nenechali ujsť príležitosť v priamom prenose dať najavo, ako sa stavajú k posledným udalostiam na Slovensku, vyvolanými smrťou novinára Jána Kuciaka. Keď sa na pódiu zjavil humorista Milan Markovič, ktorý mal odovzdať OTOa v kategórii moderátor/ka televíznych programov, bolo jasné, že sa to nezaobíde iba strohým: Nech sa páči, Blahoželám.

S úsmevom povedal, že sa niečo deje, lebo už dávno nezažil, že by niekto tak riskoval a pustil ho rovno do priameho prenosu. „Že by Soros?“ narážal na podozrenia Roberta Fica o tom, že tento finančník stojí za pokusom destabilizovať Slovensko cez prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa postavil na stranu opozície.

„Keby čosi, mám sa na vás vrhnúť.,“ pohotovo zareagoval moderátor večera Matej Sajfa Cifra. „Prestaňme teda citovať neúspešných,“ neprestal ryť Markovič, naoko prehadzujúc výhybku. Sajfa sa ho teda opýtal, ako sa má. Humorista zareagoval: „Čakal som zložitejšiu otázku, ale nie vždy sa všetko človeku splní.“

V jednom momente sa Markovič otočil k publiku a povedal: „Je vás tu veľa, ale zasa taká zvláštnosť to nie je, včera sme boli viacerí...“ narážal na ďalšie občianske zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko.“

Markovič dal najavo, čo si myslí o odstúpení Roberta Fica z postu premiéra a jeho nahradenia podpredsedom Smeru-SD Petrom Pellegrinim. „Že vraj Fico sa dnes volá Pellegrini... Nikdy neviete, kde sa kto skrýva,“ poznamenal. Nakoniec otvoril obálku a prečítal meno Adela Vinczeová.

Nezaručili mu, že ho nevystrihnú

Markovičove narážky však neboli zďaleka také ostré ako slová, ktoré v ten večer pri uvádzaní do Siene slávy predniesol Milan Kňažko (prečítajte si TU).

Humoristu však uspokojilo aspoň to, že dal najavo, na ktorej strane barikády stojí, čo sa nie vždy v televízii podarí. Aspoň tak to naznačil pred pár mesiacmi v rozhovore pre bratislavskenoviny.sk. Povedal, že ho pozvali do programu Zlaté časy, aby spomínal na Večery Milana Markoviča. „Boli to zlaté časy, pretože sme si podávali tú zvrátenú mečiarovskú politiku ako sa patrí a nikto nám v tom nebránil. Ale keď som naznačil, že pri tom spomínaní nemôžem obísť ponúkajúce sa dnešné paralely s oveľa nebezpečnejšou politickou garnitúrou ako za Muftiho, dozvedel som sa, že mi nikto nezaručí, že to všetko nebudú musieť vystrihnúť. Nuž teda... Viete si ma predstaviť ako poslušne sedím v nejakom televíznom programe a s dementným úsmevom spomínam na veselé historky z tých Večerov, pričom ani len nenaznačím, čo si myslím o tej dnešnej politike v jednom z najskorumpovanejších štátov na svete?“

Priamy prenos z OTOa si teda humorista užil. Hoci bol len sekundantom, svoj čas využil. A aj možnosť vyobjímať ocenenú Adelu Vinczeovú, ktorá sa v ten večer politike vyhla. Nabádala však na slušnosť a vystríhala pred tým, aby sa ľudia nechali unášať hnevom.