FOTO: Miloš Zeman má dnes pri sebe celkom iné ženy. Jeho dcéra Kateřina BRÁNI svoju mamu

„Otec je môj google. Keď potrebujem odpoveď na akúkoľvek otázku, môžem prísť za ním," povedala Kateřina Zemanová, dcéra čerstvo zvoleného českého prezidenta Miloša Zemana (73) pre Šarm v roku 2013. Vtedy devätnásťročná študentka česko-anglického gymnázia sa zo všetkých síl snažila byť pozitívnou chodiacou reklamou svojmu otcovi.

Prezidentova dcéra Kateřina Zemanová nechce byť zviazaná oficialitami

Chopila sa aj úlohy "prvej slečny", vždy stála po jeho boku a bránila ho. Na svoj vek s obdivuhodným stoickým pokojom zvládala všetok humbuk, ktorý sa okolo ich rodiny spustil.

Citlivo vnímala aj kritiku svojej mamy Ivany Zemanovej (52) - vyčítalo sa jej, že sa málo usmieva, drží sa v ústraní a nelichotivo k svojmu veku sa aj oblieka. Tmavovlasá prvá dáma akoby chcela byť neviditeľná a české médiá ju skritizovali za to, že na inaugurácii svojho muža bola celá v čiernom.

"Mama môže pôsobiť tak, že nemá blízko k móde, ale nie je to pravda. Počas kampane nechcela vystupovať v médiách a ja som ju chápala, pretože to bola neuveriteľná špina. Keď niekam šla, dala si prvé šaty, čo jej napadli. Nemá skrátka pocit, že sa musí ukazovať. A je len otázka času, kedy bude istejšia, navykne si aj na inú farbu ako čiernu a vyskúša aj iné veci," povedala Šarmu Kateřina krátko po otcovej inaugurácii. Na obranu mamy ešte dodala: "Musím povedať, že má veľký cit nielen pre módu a oblečenie, ale aj pre interiérový dizajn. Pekne zariadila aj náš byt."

Z blondínky brunetka a opačne

Prešlo päť rokov a pri pohľade na ženy novozvoleného prezidenta Zemana neostáva iné ako konštatovať, že má pri sebe celkom iné ženy.

Z tínedžerky Kateřiny, je dnes študentka na londýnskej vysokej škole a výrazné blonďavé vlasy sú už minulosť. Z nežnej blondínky je brunetka. Pristane jej to tiež. V sobotu, keď jej otec vystúpil s príhovorom pred svojimi voličmi a volebným tímom, žiarila spokojnosťou a držala sa s mamou za ruky. Pred kamerami dala novopečenému prezidentovi pusu.

Obrovskou zmenou za päť rokov prešla aj jej mama Ivana. Jej vlasy dostali svetlú farbu a rovnako častejšie si oblieka svetlé farby. Počas sobotného víťazného večera doslova žiarila vo svetlej modrej. Je to však silná osobnosť, ktorá síce dodržiava protokol ale kvôli prezidentskému úradu svojho muža sa nemieni celkom prerobiť. Čiernej sa rozhodne nevzdáva: "Čo sa týka oblečenia, vyberám si sama. Mám v obľube čiernu farbu, čo mi často vytýkajú. Vraj by som mala nosiť pestrejšie oblečenie. Ale prečo? Já mám predsa pestrý život!", povedala nedávno pre idnes.cz prvá dáma, ktorá má, mimochodom, zbrojný pas... Zmeniť ale niečo chce - bude sa snažiť o to, aby bolo viac vidieť jej prácu, pretože je stále kritizovaná za to, že ju "nie je vidieť". Ivana Zemanová sa venuje pomoci seniorom, ľuďom bez domova a ohrozeným deťom.

Pokornejší

Aj Miloš Zeman s humorom jemu vlastným avízoval zmenu: "Chcel by som byť pokornejší, ústretovejší, menej arogantný aj keď si nebudem myslieť o niektorých nič dobrého," povedal a dodal, že chce bojovať za to, aby si "normálni občania", ktorí majú vyššiu inteligenciu ako novinári a aj niektorí politici, mohli voliť svojich zástupcov priamou voľbou...

Nové päťročné obdobie sa teda začalo. Manželka Ivana bude pri ňom stáť v dobrom aj v zlom: "Vážim si svojho muža za jeho pracovitosť, jeho odvahu hovoriť nepopulárne veci, za to, že od začiatku vo svojej funkcii konal zodpovedne. Nikdy som nepochybovala, že mu išlo o prosperitu krajiny. Svojho muža chcem podporiť aj ako manželka. Možno to znie trošku starosvetsky, ale ja si to môžem dovoliť - ja som narodená už v minulom storočí, ale zastávam názor, že žena by mala nasledovať svojho muža a mala by ho podporovať. A ja si svojho muža vážim," povedala v televízii ešte v čase, keď sa stala šéfkou kampane na zber podpisov pod kandidatúru. Ivana Zemanová chytila druhý dych. Uvidíme, ako sa bude zviditeľňovať a či budeme môcť o päť rokov povedať takisto, že urobila ešte ďalší krok k lepšiemu. Že by sa vzdala čiernej?

