Milostný chaos: Ktorá česká celebrita nevie, či je lesba alebo gerontofil?

Všetkých tromfla nenápadná režisérka dokumentárnych filmov Olga Špátová (33)! Musí však mať mimoriadne fluidum, lebo ju milujú ženy i muži všetkých vekových kategórií. A ona evidentne nemá jasno, ktoré pohlavie ju priťahuje.

Láska so slávicou

To, že ju platonicky miloval, naznačil v jednej z kníh aj spisovateľ Michal Viewegh (55). Komu však naozaj dokumentaristka ukradla srdce, to bola prvá česká superstar Aneta Langerová (30). Dovtedy uzavretá speváčka úzkostlivo tajila súkromie, pri Olge však celkom rozkvitla. Nebola síce prvou ženou, pre ktorú držiteľka Zlatého slávika spravila comming out, no k žiadnej inej sa tak otvorene nehlásila. A pri žiadnej tak nežiarila. O to väčší bol šok, keď sa partnerky po štyroch rokoch rozišli. Stalo sa to začiatkom tohto roku a dnes je jasné, kto bol na vine.

Dieťa k sedemdesiatke

Olga opustila Anetu pre zmenu kvôli mužovi. To by nebolo až také čudné, bisexualitu priznáva mnoho celebrít. Prekvapujúcejšie je, že nová láska je staršia o tridsaťpäť rokov. Viac by sa hodil k jej slávnej krásnej mame, ktorou je dokumentaristka Olga Sommerová. Jej dcéra sa totiž zaľúbila do kameramana Jana Malířa (69). A to tak osudovo, že mu prednedávnom porodila bábätko. Už s ním dokonca vyrazili do spoločnosti. Ako dlho táto láska vydrží, to ukáže čas. Isté je, že inú českú herečku tento muž opustil.

Radšej samota...

Malíř bol totiž dlhoročným partnerom krásnej Marty Vančurovej (69), ktorú si diváci pamätajú predovšetkým vďaka silnému filmu zo sedemdesiatych rokov Deň pre moju lásku. Hrala tam mladú mamičku, ktorá prišla o dieťatko. Herečka vtedy ešte netušila, že aj jej život nachystá niekoľko ťažkých chvíľ – dostane rakovinu a Malíř ju po dvadsiatich rokoch opustí.

Nežná žena s očami plachej lane však napokon oba problémy zvládla. Uzdravila sa a za neverným mužom, čo ju opustil v najťažších chcvíľach, nesmúti. Jej krédo znie – samota je lepšia než zlá spoločnosť, ako prezradila v jednom z rozhovorov. Tak uvidíme, či k podobnému záveru dospeje aj ďalšia partnerka jej muža…