Milovaná svokra priznala, že prijíma dary. Neuveríte, ale doma ich má už plnú skriňu!

Na pekné oblečenie, doplnky a kabelky si pani Gizka potrpí. „Musím sa priznať, že doma mám obrovské množstvo kabeliek. Dedím ich aj po dcérach, tie sú totiž maniačky, a mne je ľúto vyhodiť tašku, ktorá momentálne nie je hitom sezóny. Ony ich dosť striedajú a potom sa nikto nesmie diviť, že mám takú peknú zbierku. V skrini mám žltú, modrú, sivú, zelenú, so zvieracími vzormi… Snažím si z nich vyberať podľa toho, aká sa mi hodí, ale aj kam idem. Ak idem ako svokra do rodín, musím byť pripravená a vo veľkej taške priniesť sladkosti pre deti.“

Koniec okuliarom

Čo pani Gizke nesmie v kabelke chýbať? „Donedávna som v nich mala veľkú zbierku dioptrických okuliarov, ktoré som tiež ladila podľa oblečenia. To je však už pasé, pretože mam operované oči a už ich nemusím nosiť. Stále však mám pri sebe doklady, platobné karty, papierové vreckovky, v lete vejár, parfum, mejkap s púdrom v jednom a rúž. Líčidlá na oči nezvyknem nosiť, pretože to si urobím doma,“ vysvetľuje Gizka.

Naopak, ani na krok sa nepohne bez diára. „Zvyknutá som na kalendár napriek tomu, že je moderná doba a mladí si všetko píšu do telefónov. Pre mňa je lepšie, ak ho otvorím a pred očami mám voľné a obsadené termíny.“

Nedala mu šancu

A prečo mužovi zakázala nakupovať kabelky? „Aby nebol vo všetkom ideálny, musím priznať, že by som veru od neho kabelku nechcela. Nechcem to risknúť, pretože mužská optika je úplne odlišná. Stavím sa, že by vybral niečo na rameno alebo ruksak, on je praktický. Radšej som mu to zakázala. Ak mi veľmi chce dať originálny darček, či už šperk, alebo oblečenie, radí sa s mladšou dcérou.“