Milovanú manželku Barbaru prežil George H.W. Bush († 94) o 8 mesiacov. Spájala ich veľká rodičovská tragédia

George Herbert Walker Bush, 41. prezident USA, ktorý trpel roky Parkinsonovou chorobou, bol v poslednej dobe niekoľkokrát hospitalizovaný. Trápil ho nízky tlak, opakované zápaly pľúc a iné problémy. Jeho smrť potvrdil najstarší syn George W. Bush, ktorý bol 43. prezidentom USA. V mene všetkých súrodencov uviedol: „Jeb, Neil, Marvin, Doro a ja so žiaľom oznamujeme že po 94 pozoruhodných rokoch náš drahý otec zomrel. George H.W. Bush bol človek pevného charakteru a ten najlepší otec, akého sme si mohli priať. Rodina Bushovcov je vďačná za jeho život a lásku, za súcit tých, ktorí sa modlili za otca a za prejavy sústrasti našich priateľov a spoluobčanov."

Prežil zostrelenie

George H.W. Bush bol za 2.svetovej vojny letcom, prežil dokonca zostrelenie lietadla nad Tichým oceánom. O pár týždňov na to sa oženil so svojou celoživotnou láskou Barbarou Piercovou. Po skončení vojny si dokončil univerzitu a neskôr sa venoval ropnému biznisu. Do politiky vstúpil v 60-tych rokoch ako bohatý muž. Najskôr sa dostal do kresla kongresmana za štát Texas, bol tiež veľvyslancom USA pri OSN, predsedom Národnej rady republikánov, pracoval v Číne, šéfoval CIA a bol viceprezidentom vo vláde Ronalda Reagana. Prezidentom USA sa stal v roku 1989. O dva roky na to dokonca navštívil Československo.

V ďalších voľbách v roku 1992 ho porazil Bill Clinton, ktorý teraz k jeho smrti uviedol: "Budem navždy vďačný za priateľstvo, ktoré sme vytvorili. Od chvíle, keď ma pozval ako mladého guvernéra do svojho domu v Kennebunkporte, ma zasiahla jeho láskavosťou, ktorú preukázal Chelsey (dcéra, pozn.red.), jeho vrodenou a nefalšovanou slušnosťou a oddanosťou Barbare a svojim deťom."

Veľký žiaľ

Manželka Barbara, s ktorou prežil dlhých 72 rokov, mu porodila šesť detí - štyroch chlapcov a dve dcéry - Dorothy a Pauline Robinson. Manželia však prežili obrovskú tragédiu. V roku 1953, keď mala Robin tri roky, diagnostikovali jej leukémiu. Napriek experimentálnej liečbe sa ju nepodarilo zachrániť. Zomrela v New Yorku krátko pred svojimi štvrtými narodeninami. „Hladila som jej vlasy a držala som ju za ruku,“ povedala barbara Bushová v rozhovore v roku 2012 pre NBC. „Pozerala som na to malé telíčko, videla som ako z nej odchádza duša.“

Aj veľká duševná bolesť spôsobila, že už v dvadsiatich ôsmich rokoch začali Barbare Bushovej belieť vlasy. Rozhodla sa nefarbiť si ich, stali sa jej poznávacím znamením. Rovnako ako aj jej falošný perlový náhrdelník. Prezradila, že si ho vybrala prvýkrát na inauguráciu svojho manžela preto, aby zakryla vrásky na krku. Barbara krátko pred svojou smrťou o svojom manželovi povedala: „Som stará a ešte stále zamilovaná do muža, ktorý si ma vzal pred 72 rokmi.“

Barbara Bushová (†92) urýchlila svoju smrť. Bývalá prvá dáma sa celý život vyrovnávala so stratou dcéry