Miluje klasický cukor, aj bielu múku. Známa moderátorka vie, ako sa zbaví tučných následkov

"V pečení som úplne tradičný pekár - biela múka aj biely cukor. Viem, že keď dám do koláča dvestopäťdesiat gramov cukru, neznamená to, že toľko aj zjem. To je predsa v celom koláči. Kúsok ochutnám a telo sa stým vie vysporiadať,“ tvrdí moderátorka. Cez prsty sa skôr pozerá na kupované výrobky, pri ktorých nepoznáte kvality ingrediencií.



„Keď si niečo kúpim z obchodu a je tam napríklad iný cukor a nejaké éčka, pre telo to už nie je dobré. Takže áno, som zástanca toho, že dajme si bielu múku aj biely cukor, ale musíte sa hýbať. Nech sa stravujete akokoľvek a pokojne si dajte aj tradičné kysnuté cesto alebo bublaninu, dôležité je, aby ste športovali,“ hovorí presvedčivo. „Jednoducho treba niečo robiť, hýbať sa, to je základ a je jedno aký šport.“

Je to riadna makačka

V jej prípade však neostáva iba pri rečiach, ale má sa aj k činom. Adriana Poláková totiž celkom podľahla boxu. „Je to super. Kedysi som veľa behávala ale odpálila som si kolená. Potom som veľa plávala a odpálila som si rameno. Tri roky som nerobila nič, ale chýbalo mi to. Chcela som si nájsť niečo také, kde za krátky čas zo seba vydám veľa energie. Jednoducho, aby som nemusela tri hodiny tráviť vo fitku, pretože mám veľa práce. Tak skúšam box, uvidím, dokedy to vydržím. Páči sa mi to aj preto, že je to namáhavé. Ale prvé tréningy boli napríklad o tom, že som sa učila iba správne kráčať. Je to zaujímavé,“ opisuje spokojne moderátorka.

Adriana cvičí s osobným trénerom, kvôli tomu, že čas tréningu si vždy upravuje. „Makám hodinu, päť minút sa z toho spamätávam a plná dobrej nálady odchádzam z telocvične,“ hovorí so smiechom. Lenže pri tomto jej športové aktivity nekončia. Ak nezačína skoro ráno v Teleráne, ide si zaplávať. No nejde o žiadne pomalé dovolenkové plávanie. Adriana nahodí riadne kraulové tempo. „Na gymnáziu sme mali povinné plávanie, kde nás drilovali techniku, takže techniku mám celkom slušnú,“ dodáva na záver Adriana.