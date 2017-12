Milujete rozprávku Plavčík a Vratko? Marek Ťapák prezradil tajomstvo z natáčania, ktoré malo byť navždy utajené!

Herec Marek Ťapák má veľmi blízky vzťah k vianočným rozprávkam. Určite nielen preto, že jeho otec Martin viacero režíroval, ale aj preto, že si v niektorých aj sám zahral. Nezabudnuteľná je pre neho rola v rozprávke Plavčík a Vratko.

Oklamaná frajerka

Bez príbehu o osudovej láske sa od roku 1981 nezaobišli azda žiadne Vianoce. Rád naň spomína aj herec Marek Ťapák (57), ktorého do rozprávky obsadil otec, režisér Martin Ťapák.

„Hral som Otlaka a Zuzka Frenglová moju frajerku. Boli tam scény na koňoch, a keďže ona nechodila na kondičné jazdy, mala podmienku, že si sadne na koňa, ktorý pôjde len krokom. Lenže mala pri tom náruživo kričať: Otlak, Otlak!, čo by asi pri pomalej jazde vyzeralo čudne. Sľúbili jej to teda, no netušila, že za koňom stál pripravený chlapík a cez ostrú ho poriadne šibol. Takže miesto Otlak, vykrikovala: Pomoc, pomoc!, no potom sa to predabovalo, ako volá na Otlaka,“ spomína Marek so smiechom.