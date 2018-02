Milujete Susedov? Neuveríte, čo sa deje, keď sa vypnú kamery. Marcin už asi nevie, čo od rozkoše

Toto zo svojho gauča určite neuvidíte – kam vedú dvere z bytu Františka a Zuzy, odkiaľ sa berie smiech a čo zachraňuje na pľaci Petra Marcina? Rekvizitárom dávajú herci niekedy poriadne zabrať.

Prekvapil ich úspech

Keď sa Susedia pred desiatimi rokmi objavili na obrazovkách, okamžite si získali fanúšikov. Zdá sa, že rovnaký úspech zaznamenali aj po dlhej pauze, keď sa vrátili so štvrtou sériou. Najznámejšia pätica kamarátov, ktorých opäť hrajú Andy Kraus (50), Peter Marcin (51), Zuzana Tlučková (55), Viki Ráková (36) a Marta Sládečková (59), momentálne natáča ďalšie časti. Seriáloví herci sa zhodujú na tom, že sa aj po desiatich rokoch nič nezmenilo. Jedine to, že im pribudlo niekoľko vrások.

Nebudú modernizovať

Na otázku viacerých ľudí, že či to robia pre peniaze, má Peter Marcin jednoznačnú odpoveď. S Andym vraj majú každý už roky svoj biznis, Susedov robia pre fanúšikov, ktorých je vraj strašne veľa. To je aj dôvod, prečo seriál nechcú a nebudú "modernizovať". Chcú byť stále tí istí, akí boli aj pred desiatimi rokmi. Scénu, kedy by si seriálový František mal reálne nájsť milenku alebo podobné veci, vraj diváci ani náhodou neuvidia.

