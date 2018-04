Mirka Luberdová prekvapuje: Hoci má malé deti, už sa stará o svoje vnúčatá!

Je bývalou vicemiss, občas sa ešte prejde po móle, ale hlavne je dvojnásobnou mamou na plný úväzok, ktorá svoju rodinu vedie k zdravému životnému štýlu. Ju samu k tomu priviedli závažné životné okolnosti, ktoré by nechcela prežiť žiadna mama. Mirkin syn Riško pred pár rokmi ochorel na leukémiu. Musel sa liečiť dvakrát, pretože choroba sa mu vrátila. Jeho mama po celý čas robila všetko pre to, aby organizmus svojho dieťaťa podporila v boji s chorobou – využila na to hlavne stravu.

Zo sestričky modelka

Dnes je z neho zdravý krásny chlapček. „Je to také vážne ochorenie, že tým deťom sa dá pomáhať iba tak, že ich budete milovať, starať sa o ne a byť pri nich. V tom náročnom období som si uvedomila, že chcem pre Riška robiť ešte niečo navyše, a tak mi z toho logicky vyšlo, že mu pomôžem stravou. Keďže jesť musíme každý deň, vymýšľala som jedlá, ktoré mu nezaťažovali trávenie a dodávali mu energiu,“ spomína na náročné chvíle. Mirka sa s dôležitosťou zdravej stravy stretla už na strednej zdravotníckej škole, na ktorej maturovala. Chýbalo málo a dnes by z nej bola zdravotná sestra, no v tom čase sa rozhodla inak a dobre urobila...

Odpad jesť nebude!

„Pred narodením Riška som mala ja sama problémy so žalúdkom a riešila som to stravovaním. Ku kvalitným a ľahkým potravinám ma to ťahalo už dávno. V kuchyni doma som začínala už ako sedemročná, čiže vzťah k vareniu tam bol odmalička. Dnes sa smejem, že sa vlastne už teraz starám o svoje vnúčatá, pretože moje deti majú zdravé životné návyky. Je to v nich už hlboko zakorenené,“ smeje sa bývalá misska, ktorá deti bez výčitiek zoberie občas aj do reštaurácie. Samozrejme, rýchlym občerstveniam sa celá rodina zďaleka vyhýba a pri varení Mirka uprednostňuje potraviny od lokálnych chovateľov. Rada sa delí o skúsenosti s fanúšikmi – takmer každý deň zverejní na sociálnych sieťach jedlá a postupy ich prípravy. Keď sa na ňu obráti niekto s prosbou o pomoc s problémom, aký ona kedysi riešila so svojím Riškom, nikoho neodmietne. Vie totiž, čo znamená mať choré dieťa a ako si pomôcť k šťastnému koncu.

Zdravé raňajky

Potrebujete:

65 g gréckeho jogurtu,

150 g uvareného pšena,

100 g pohánkovej múky,

150 g hladkej špaldovej múky,

1/2 lyžičky sódy bikarbóny,

nastrúhané jedno jabĺčko a jedna hruška,

hrsť namočených sušených hrozienok,

škorica podľa chuti,

šťava z 1/2 citróna,

120 g brezového cukru,

1 banán,

1 vajíčko,

60 g kokosového tuku

Postup:

Všetko spolu postupne vymixujeme dohladka, pridáme nastrúhané ovocie dochutené citrónovou šťavou, škoricou a 20 g brezového cukru. Primiešame hrozienka. 1 hrušku som nakrájala na tenké plátky a orestovala na kokosovom tuku s trochou javorového sirupu. Ozdobila som koláč a dala piecť na 180 stupňov zhruba 25 minút.

Mirkine vychytávky:

Jedlo restuje na ghee masle.

V kuchyni využíva veľmi zdravé adzuki fazuľky.

Často používa v jedlách pšeno a ovsené vločky.

Na raňajky obľubuje naslano alebo nasladko pumpernickelový obložený chlieb – typický nemecký ražný chlieb.

Namiesto obyčajného mlieka si pripravuje vlastné – makové.

Mirku Luberdovú sme pristihli vysmiatu a v pánskej spoločnosti. Pozrite, čo jej v obchode chcel nakúpiť!

Páni, tak TOTO je poriadne odvážna fotka: Modelka Michaela Kocianová sa s tým rozhodne nekašle!

Vojna Plačkovej a Gašparovičovej pokračuje: Tentokrát sa doťahujú kvôli silikónovým prsiam!