Miro Noga porozprával, aké je to mať namiesto vnúčaťa vlastné malé dieťa a ako sa mu žije s o 20 rokov mladšou ženou!

Už si vyberám, kde budem hrať – tvrdí herec, ktorý odsunul kariéru na druhú koľaj a prvoradá je pre neho rodina. Po dlhom čase sa objavil na televíznych obrazovkách a rozhodol sa prijať úlohu detektíva. Ako žil doteraz?

Mnoho jeho obdivovateľov sa už dlhšiu dobu pýtalo, kde sa stratil a prečo prerušil rozbehnutú kariéru. ,,Nič som neprerušil, hrám krásne úlohy v divadle a točím len to, čo sa mi páči. Keby som bral všetky ponuky, ktoré som v posledných rokoch dostal, s rodinou by som si to veľmi neužil. Aj tak som toho voľna veľa nemal. Ak nejaké bolo, venoval som ho rodinke, čas letí rýchlo.“

S o dvadsať rokov mladšou priateľkou Jankou má dcéru Dominiku (3,5), s ktorými trávi všetok voľný čas. Napriek tomu, že herec čoskoro oslávi šesťdesiatku, tak sa pri maličkej dcére snaží byť v kondícii. ,,Chodíme na ihriská a prechádzky, teda ako väčšina rodičov. Radi cestujeme, keď vyjde pár dní voľna, ideme do Tatier či do zahraničia. Snažíme sa byť spolu čo najviac. Veľa jej čítame rozprávky a Janka ju vedie aj k angličtine, ktorú vyštudovala. Zdedila po nás úžasnú pamäť – vie naspamäť veľa knižiek a pamätá si veľa pesničiek, rada spieva aj tancuje “ pýši sa herec.

O jeho kondícii a partnerke sa viac dočítate v novom ŠARME.